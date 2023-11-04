Berapa Gaji Tukang Paket Shopee? Ternyata Ini Besarannya

JAKARTA - Mengupas berapa gaji tukang paket Shopee yang saat ini diminati oleh calon pekerja. Apalagi saat ini beberapa layanan kurir marketplace seperti Shopee pun turut meluncurkan layanan barang (Shopee Express) dan makanan (Shopee Food).

Lantas berapa gaji tukang paket Shopee? Dilansir dari berbagai sumber, jika menjadi kurir Shopee Express, maka Anda akan memiliki 6 hari kerja dalam 1 minggu. Lalu sistem liburnya adalah shifting alias bergantian dengan teman kurir lainnya.

Jika pada minggu ini Anda mendapat jatah libur hari Sabtu misal, maka di minggu berikutnya bisa saja libur di hari Senin, Rabu, Jumat, atau lainnya. Lalu untuk sistem gaji kurir Shopee Express adalah dihitung per paket.

Satu paket yang telah berhasil dikirimkan ke alamat tujuan akan dihargai sekitar Rp2.213. Jika dalam 1 hari Anda berhasil mengirim 40 paket misal, maka upah Anda di hari tersebut adalah Rp2.213 x 65 paket= Rp88.520.

Meski dihitung per hari, namun invoice adalah sistem perhitungan gaji dari Shopee Express. Jadi nantinya upah per hari akan diakumulasikan untuk 1 bulan dan ditambah dengan tunjangan seperti uang bensin dan uang makan.