Berapa Sih Gaji Kurir J&T?

JAKARTA- Mengulik berapa sih gaji kurir J&T yang ingin diketahui oleh calon pelamar kerja. Sebagai informasi, J&T merupakan perusahaan ekspedisi Indonesia yang dikelola oleh PT Global Jet Express sejak September 2015.

Kesuksesan J&T sampai saat ini tidak lepas dari para kurir. Sehingga tidak heran jika perusahaan milik Tony Chen dan Jet Lee memberikan gaji bersaing untuk kurir mereka.

Lantas berapa sih gaji kurir J&T?

Melansir berbagai sumber, Jumat (29/09/23) gaji kurir J&T di Indonesia mencapai Rp 2.500.000 per bulan belum termasuk tunjangan. Besaran gaji bertambah karena kurir akan mendapat uang bensin satu minggu sekali.

BACA JUGA: Segini Gaji Pratama Arhan jika Bergabung di Suwon FC

Meski demikian, angka tersebut tidak dapat menjadi patokan. Sebab setiap daerah memiliki minimum UMR atau upah minimum kabupaten/kota (UMK) yang berbeda.

Gaji kurir J&T juga bertambah dari bonus mengantar paket. Setiap paket yang diantarkan kerumah pemesan maka kurir J&T akan mendapat upah sebesar Rp 1000 per paket.

Misalkan dalam satu hari kurir J&T dapat mengirim 50 paket kerumah pemesan. Maka dalam satu hari akan mendapat bonus Rp 50.000. Dalam sebulan kurir akan mendapat bonus bulanan mencapai Rp 1.500.000.