JAKARTA- Mengulik berapa sih gaji kurir J&T yang ingin diketahui oleh calon pelamar kerja. Sebagai informasi, J&T merupakan perusahaan ekspedisi Indonesia yang dikelola oleh PT Global Jet Express sejak September 2015.
Kesuksesan J&T sampai saat ini tidak lepas dari para kurir. Sehingga tidak heran jika perusahaan milik Tony Chen dan Jet Lee memberikan gaji bersaing untuk kurir mereka.
Lantas berapa sih gaji kurir J&T?
Melansir berbagai sumber, Jumat (29/09/23) gaji kurir J&T di Indonesia mencapai Rp 2.500.000 per bulan belum termasuk tunjangan. Besaran gaji bertambah karena kurir akan mendapat uang bensin satu minggu sekali.
Meski demikian, angka tersebut tidak dapat menjadi patokan. Sebab setiap daerah memiliki minimum UMR atau upah minimum kabupaten/kota (UMK) yang berbeda.
Gaji kurir J&T juga bertambah dari bonus mengantar paket. Setiap paket yang diantarkan kerumah pemesan maka kurir J&T akan mendapat upah sebesar Rp 1000 per paket.
Misalkan dalam satu hari kurir J&T dapat mengirim 50 paket kerumah pemesan. Maka dalam satu hari akan mendapat bonus Rp 50.000. Dalam sebulan kurir akan mendapat bonus bulanan mencapai Rp 1.500.000.