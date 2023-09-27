Segini Gaji Pratama Arhan jika Bergabung di Suwon FC

JAKARTA - Segini kisaran gaji Pratama Arhan jika bergabung di Suwon FC. Pratama Arhan adalah Bek kebanggaan Timnas Indonesia. Dia dikabarkan akan pindah pada Suwon FC di laga K-League 1.

Dari laporan media asal Korea Selatan, Sports Chosun, Pratama Arhan tidak akan bergabung kembali dengan Tokyo Verdy dan akan berpindah pada Suwon FC.

BACA JUGA: Alasan Pratama Arhan Tertarik Gabung Klub Suwon FC Korea Selatan

"Suwon FC akan merekrut pemain nasional Indonesia Pratama Arhan. Kesepakatan luas telah dicapai dengan Arhan, yang berstatus bebas transfer, dan detailnya rencananya akan diumumkan." ujar salah satu pejabat Suwon FC, dikutip Rabu (27/9/2023).

Saat ini Suwon FC dikabarkan hanya memiliki 1 kekuatan bek saja. Bek tersebut hanya pada bagian bek kiri (sayap kiri) dari timnya bernama Dong-ho Jeong yang berusia 33 tahun. Oleh sebab itu Suwon FC akan merekrut Pratama Arhan untuk bergabung dengan Suwon FC di K-league 1.

BACA JUGA: Ternyata Segini Besaran Gaji Pratama Arhan jika Hijrah ke Suwon FC Liga 1 Korea Selatan

Dengan masuknya Pratama Arhan diharapkan dapat memperkuat bek sayap kanan maupun bek sayap kiri. Lalu berapa gaji Pratama Arhan yang akan diterima di Suwon FC?

Menurut laporan yang dikeluarkan K-League 1 dengan mengutip dari Korean Times, gaji rata-rata pemain di kasta tertinggi sepak bola Korea Selatan itu mencapai 282,1 juta won atau setara Rp3,2 miliar per musim. Sebenarnya Suwon FC sendiri akan membayar gaji para pemain lokal yang berkiprah di K-League 1 dengan kisaran rata-rata menerima pendapatan sebesar Rp2,6 miliar per musim.