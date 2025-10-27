Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Purbaya soal Kenaikan Gaji PNS 2026: Enggak Boleh Ceplas-ceplos, Nanti Saya Dimarahin

Anggie Ariesta , Jurnalis-Senin, 27 Oktober 2025 |19:11 WIB
JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan belum dapat memberikan kepastian mengenai rencana kenaikan gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk tahun anggaran 2026.

Purbaya mengaku harus berhati-hati dalam menyampaikan informasi dan akan mendiskusikannya terlebih dahulu dengan jajaran di Kementerian Keuangan.

"Saya belum tahu. Nanti saya diskusikan sama teman-teman di kantor," ujar Purbaya saat ditemui usai pulang kantor, Senin (27/10/2025).

Purbaya secara berkelakar menyampaikan bahwa saat ini ia dituntut lebih berhati-hati dalam memberikan pernyataan kepada publik.

"Katanya ngomongnya harus begitu sekarang, enggak boleh ceplos-ceplos. Nanti saya dimarahin, nanti saya investigasi lagi," kata dia.

Hal tersebut menyusul pengakuannya beberapa waktu lalu bahwa dia telah mendengar rencana kenaikan gaji ASN 2026. Namun, dia menegaskan belum menerima detail kebijakan tersebut langsung dari Presiden Prabowo Subianto.

Secara teknis, Direktur Anggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman Kemenkeu, Tri Budhianto, sebelumnya telah memastikan bahwa belum ada porsi dana khusus untuk kenaikan gaji ASN yang tercatat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026.

"Kalau kita bicara 2026 di nota keuangan belum kelihatan kenaikan gaji di 2026 ini," kata Tri Budhianto beberapa waktu lalu di Bogor, Jawa Barat.

 

