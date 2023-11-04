Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

Menparekraf Dorong Santri Berwirausaha Berbasis Digital

Eka Setiawan , Jurnalis-Sabtu, 04 November 2023 |16:21 WIB
Menparekraf Dorong Santri Berwirausaha Berbasis Digital
Sandiaga Uno dorong santri berwirausaha (Foto: Eka Setiawan)
A
A
A

SEMARANG – Menparekraf Sandiaga Uno mendorong para santri untuk berwirausaha (santripreneur) sekaligus mengembangkannya berbasis digital.

“Santripreneur jadi satu program di Kemenparekraf yang menjadi andalan kita dan akan kita tingkatkan ke depan,” ungkap Sandi Uno usai kegiatan Launching Santripreneur dan Pengukuhan DPAC Forum Komunikasi Pondok Pesantren se-Kota Semarang di Pondok Pesantren Fadhlul Fadhlan, Kecamatan Mijen, Kota Semarang, Sabtu (4/11/2023).

Sandi Uno mengemukakan, hal itu potensial digarap mengingat saat ini ada sekira 5 juta santri yang tersebar di 28 ribu pesantren di Indonesia. Namun, belum semuanya mau menjadi santripreneur.

Padahal, sebut Sandi, saat ini infrastruktur digital di Indonesia sudah baik dan akan terus ditingkatkan. Secara data lebih dari 133% populasi di Indonesia sudah menggunakan perangkat telekomunikasi berbasis digital. Artinya, total populasi di Indonesia sebesar 277,7 juta sementara gadget handphone yang beredar di Indonesia mencapai angka 370,1 juta atau sebesar 133,3% dari populasi.

“Inovasi adalah landasan para santri, orientasinya menciptakan lapangan kerja bukan cari kerja. Inovasi dan adaptasi ini harus dilengkapi dengan kolaborasi. Ada 10 produk santripreneur (berbasis digital) yang luar biasa,” sambungnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/26/406/3068045/sandiaga_uno-kWPI_large.jpg
3 Investor Asing Masuk IKN, Sandiaga Uno: Alhamdulillah, Setelah Sekian Lama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/24/406/3067235/groundbreaking_gedung_pesona_nusantara-Kw1k_large.jpg
Sandiaga Uno Renovasi Gedung Pesona Nusantara, Bakal Terapkan Konsep Ramah Lingkungan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/24/406/3066804/sandiaga_uno-aKo8_large.jpg
Sandiaga Uno Tanggapi Kritik Pedas Reza Arap Terkait Kedatangan IShowSpeed ke Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/24/406/3066795/sandiaga_uno-F5H0_large.jpg
Puncak Dipenuhi PKL Dadakan, Sandiaga Uno Dukung Inovasi Food Truck
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/20/406/3065537/sandiaga_uno-eAR2_large.jpg
Sandiaga Uno Tawarkan 2 Solusi untuk Atasi Kemacetan Parah di Puncak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/14/406/3062886/sandiaga_uno_minta_3_program_kemenparekraf_ini_berlanjut_di_era_prabowo-RArP_large.jpg
Sandiaga Uno Minta 3 Program Kemenparekraf Ini Berlanjut di Era Prabowo
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement