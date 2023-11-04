5 Fakta Proyek Baru di IKN, dari Bandara hingga RS Milik Orang Terkaya RI

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan serangkaian proyek penting di Ibu Kota Nusantara (IKN) yang diharapkan akan memberikan dampak positif pada konektivitas dan pertumbuhan ekonomi.

Seperti pembangunan Bandara di IKN yang dijadwalkan akan beroperasi sepenuhnya pada Desember 2024.

Okezone pada Sabtu (4/11/2023), telah merangkum lima fakta utama mengenai proyek-proyek ini yang mendapat dukungan penuh dari pemerintah:

1. Bandara IKN Untuk Konektivitas Indonesia

Jokowi resmikan groundbreaking pembangunan Bandara di IKN yang dijadwalkan akan beroperasi sepenuhnya pada Desember 2024. Bandara ini dianggap Jokowi sebagai kunci dalam mengatasi mobilitas yang semakin padat di IKN.

Bandara IKN diharapkan menjadi pusat konektivitas yang memudahkan pergerakan antar kota di wilayah ini dan dengan kota-kota lainnya di Indonesia.

2. Spesifikasi Bandara IKN

Bandara Ibu Kota Nusantara (IKN) akan memiliki luas sekitar 347 hektar, dengan landasan pacu seluas 3000 x 45 meter yang dapat menampung pesawat berbadan lebar. Selain itu, bandara ini akan dilengkapi dengan terminal seluas 7350 meter persegi yang dirancang dengan fokus pada kenyamanan penumpang.

Spesifikasi canggih ini memungkinkan Bandara IKN untuk menjadi salah satu bandara terkemuka di Indonesia.

3. Bandara VVIP IKN

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono menyatakan bahwa Bandara VVIP juga sudah siap untuk groundbreaking.

Bandara VVIP ini akan menjadi fasilitas eksklusif yang memudahkan kedatangan para pemimpin dan pengusaha internasional ke IKN. Basuki berharap bandara VVIP ini akan juga mempercepat investasi dan hubungan bisnis di wilayah IKN.