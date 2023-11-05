Atap Stasiun LRT Jabodebek Jebol Imbas Hujan Deras, Netizen: Bahaya Banget!

JAKARTA - Atap bangunan penghubung stasiun Cawang LRT Jabodebek dikabarkan jebol karena hujan deras pada Sabtu, 4 November 2023 kemarin malam.

Dikutip dari informasi yang beredar di akun X @jalur5_, dilaporkan atap bangunan penghubung Stasiun Cawang @LRTJabodebek jebol saat hujan.

BACA JUGA:

Sehingga malam itu membuat air hujan langsung turun ke lantai bangunan penghubung tersebut.

Nampak kalau kerusakan atap tersebut begitu besar sehingga intensitas air hujan yang membasahi stasiun begitu banyak.

"Bangunan yang atapnya jebol ini merupakan bangunan tambahan stasiun untuk menghubungkan dengan Gedung BNN, halte TJ, dan perkantoran BUMN Karya di seberang tol," tulis akun tersebut.

BACA JUGA:

Dalam video yang diunggah juga terlihat genangan air di area stasiun begitu banyak. Di mana hal ini dikhawatirkan akan mengganggu penumpang yang akan melewati stasiun tersebut.

Penumpang juga malam itu diminta untuk berhati-hati saat hendak berjalan di area stasiun agar tidak jatuh karena lantai yang licin.