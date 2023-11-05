Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Atap Stasiun LRT Jabodebek Jebol Imbas Hujan Deras, Netizen: Bahaya Banget!

Zuhirna Wulan Dilla , Jurnalis-Minggu, 05 November 2023 |09:01 WIB
Atap Stasiun LRT Jabodebek Jebol Imbas Hujan Deras, Netizen: Bahaya Banget!
Atap Stasiun LRT Jabodebek bocor akibat hujan deras. (Foto: Akun Medsos X)
A
A
A

JAKARTA - Atap bangunan penghubung stasiun Cawang LRT Jabodebek dikabarkan jebol karena hujan deras pada Sabtu, 4 November 2023 kemarin malam.

Dikutip dari informasi yang beredar di akun X @jalur5_, dilaporkan atap bangunan penghubung Stasiun Cawang @LRTJabodebek jebol saat hujan.

 BACA JUGA:

Sehingga malam itu membuat air hujan langsung turun ke lantai bangunan penghubung tersebut.

Nampak kalau kerusakan atap tersebut begitu besar sehingga intensitas air hujan yang membasahi stasiun begitu banyak.

"Bangunan yang atapnya jebol ini merupakan bangunan tambahan stasiun untuk menghubungkan dengan Gedung BNN, halte TJ, dan perkantoran BUMN Karya di seberang tol," tulis akun tersebut.

 BACA JUGA:

Dalam video yang diunggah juga terlihat genangan air di area stasiun begitu banyak. Di mana hal ini dikhawatirkan akan mengganggu penumpang yang akan melewati stasiun tersebut.

Penumpang juga malam itu diminta untuk berhati-hati saat hendak berjalan di area stasiun agar tidak jatuh karena lantai yang licin.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/320/3180464/qris_tap-VSZh_large.jpg
Tiket LRT Jabodebek Sudah Bisa Bayar Pakai QRIS Tap
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/320/3179398/lrt-kwcH_large.jpg
LRT Jabodebek Mogok Bikin Penumpang Jalan Kaki di Atas Ketinggian, KAI Buka Suara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/320/3179252/lrt_jabodebek-UZqB_large.jpg
Gangguan Listrik Jadi Penyebab LRT Jabodebek Mogok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/17/320/3170453/lrt_jakarta-KQFE_large.jpeg
Roberto Akyuwen Jadi Dirut LRT Jakarta, Ini Susunan Terbarunya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/05/320/3167918/lrt_jabodebek-26wI_large.jpg
Proyek LRT Jakarta Fase 1B Dikebut, Progres Capai 67,12 Persen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/30/320/3166500/lrt_jabodebek-MzHf_large.jpg
LRT Jabodebek Tingkatkan Pengamanan di Sejumlah Stasiun
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement