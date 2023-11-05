Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Kejar Target, SKK Migas Dorong Sele Raya Belida Naikkan Produksi Minyak

Chindya Citra Agustina , Jurnalis-Minggu, 05 November 2023 |15:16 WIB
Kejar Target, SKK Migas Dorong Sele Raya Belida Naikkan Produksi Minyak
SKK Migas dorong Sele Raya Belida naikkan produksi. (Foto: SKK Migas)
MUARA ENIM - SKK Migas terus mendorong agar semua KKKS operasi meningkatnya produksi minyak dan gas. Hal itu guna mengejar target 1 Juta BOPD dan 12 BSCFD 2030,

Pada November ini, SKK Migas berhasil mendorong Sele Raya Belida menaikan produksi minyak 1.000 dan 2.000 BOPD setelah melakukan re-entry Sumur Sungai Anggur Selatan-1.

 BACA JUGA:

Dari hasil re-entry ini direncanakan sumur Sungai Anggur Selatan (SAS-1) yang berlokasi di Gelumbang Kabupaten Muara Enim Sumatera Selatan, mengalami kenaikan produksi di bulan November dan akan terus meningkat pada Desember 2023 nanti.

Re-entry merupakan metode memasukan kembali pipa di sumur yang sama dengan tujuan meningkatkan produksi minyak.

 BACA JUGA:

Presiden & General Manager Sele Raya Belida, Juchiro Tampi mengatakan direncanakan sumur Sungai Anggur Selatan-1 akan menambah produksi 1000 BOPD pada November 2023 meningkat menjadi 2000 BOPD pada Desember 2023 nanti.

Halaman:
1 2
