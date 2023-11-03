Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Kurangi Emisi Karbon di Lapangan Migas Jatibarang, Caranya?

Chindya Citra Agustina , Jurnalis-Jum'at, 03 November 2023 |15:29 WIB
Kurangi Emisi Karbon di Lapangan Migas Jatibarang, Caranya?
Upaya Pertamina Turunkan Emisi Karbon di Lapangan Jatibarang. (Foto: Okezone.com/Pertamina)
A
A
A

JAKARTA - PT Pertamina terus berupaya mengurangi emisi karbon di lapangan minyak dan gas bumi (migas). Seperti dilakukan di Pertamina Eksplorasi dan Produksi (PEP) Zona 7.

Staf Khusus Presiden Diaz Hendropriyono pun melakukan kunjungan kerja ke Lapangan Jatibarang tersebut. Hal ini dalam rangka mendorong pencapaian target Presiden Joko Widodo terkait pengurangan emisi.

Sebelumnya, uji coba injeksi telah dilakukan di Lapangan Jatibarang dalam kerangka pengembangan Carbon Capture Utilization and Storage (CCUS) dengan potensi penyimpanan mencapai 14,6 ribu ton CO2 per tahun.

Diaz menyampaikan harapan pada PEP untuk memaksimalkan potensi penyimpanan karbon melalui CCUS di seluruh wilayah produksi di Indonesia.

Dengan begitu, emisi pada sektor energi nantinya dapat dibatasi dengan tetap menjamin ketersediaan energi nasional.

“Indonesia memiliki potensi penyimpanan karbon yang besar sehingga perlu diikaji secara komprehensif terkait potensi pengembangan CCUS sebagai opsi menghemat timbulan emisi,” ujar Diaz, Jumat (3/11/2023).

Diaz juga mendorong PEP bukan hanya dapat meningkatkan produktivitas operasional melalu injeksi CO2, melainkan juga menyimpannya dalam reservoir yang sudah tidak aktif.

Halaman:
1 2
