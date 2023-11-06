Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Harga Tiket Kereta Murah di Hari Pahlawan 2023, Ini Daftar Rutenya

Heri Purnomo , Jurnalis-Senin, 06 November 2023 |20:57 WIB
Harga Tiket Kereta Murah di Hari Pahlawan 2023, Ini Daftar Rutenya
Diskon Tarif Tiket Kereta. (Foto: Okezone.com/KAI)
A
A
A

JAKARTA - PT Kereta Api Indonesia (Persero) menyiapkan diskon tiket untuk memperingati Hari Pahlawan. Promo Patriotrip menyediakan total 25.000-an tiket kereta api dengan potongan harga 25% yang dapat dipesan oleh masyarakat.

VP Public Relations KAI Joni Martinus mengatakan, promo Patriotrip ini, berlangsung untuk pemesanan dari tanggal 8 hingga 10 November 2023 untuk keberangkatan kereta api tanggal 13 hinga 30 November 2023.

"Tiket promo tersebut dapat dibeli di seluruh channel resmi pemesanan tiket KAI kecuali di loket stasiun," katanya dalam keterangan tertulis, Senin (6/11/2023).

Joni mengatakan, Promo Patrioptrip ditujukan untuk meningkatkan pelayanan kepada pelanggan pada momen Hari Pahlawan. KAI berharap masyarakat dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk bepergian naik kereta api dengan tarif yang sangat terjangkau.

Tarif promo tersebut berlaku untuk kelas eksekutif, bisnis, dan ekonomi. Sejumlah 29 kereta api yang tersedia dalam Promo Patriotrip, berikut daftar KA-nya:

1. Ambarawa Ekspres (Surabaya Pasarturi – Semarang Poncol pp)

2. Argo Bromo Anggrek (Gambir – Surabaya Pasarturi pp)

3. Argo Cheribon (Gambir – Cirebon/Tegal pp)

4. Argo Dwipangga (Gambir – Solo Balapan pp)

5. Argo Merbabu (Gambir – Semarang Tawang Bank Jateng pp)

6. Argo Muria (Gambir – Semarang Tawang Bank Jateng pp)

7. Argo Sindoro (Gambir – Semarang Tawang Bank Jateng pp)

8. Baturraden Ekspres (Bandung – Purwokerto pp)

9. Gaya Baru Malam Selatan (Pasar Senen – Surabaya Gubeng pp)

10. Tawang Jaya Premium (Pasar Senen - Semarang Tawang Bank Jateng pp)

11. Senja Utama YK (Pasar Senen – Yogyakarta pp)

12. Kutojaya Utara (Jakarta Kota – Kutoarjo pp)

13. Gajahwong (Pasar Senen – Lempuyungan pp)

14. Banyubiru (Semarang Tawang Bank Jateng – Solo pp)

15. Ciremai (Bandung – Semarang Tawang Bank Jateng pp)

16. Jaka Tingkir (Pasar Senen – Purwosari pp)

17. Jayakarta (Pasar Senen - Surabaya Gubeng pp)

18. Kaligung (Semarang Poncol – Blitar pp)

19. Kamandaka (Cirebon Prujakan – Semarang Tawang Bank Jateng pp)

20. Tegal Bahari (Pasar Senen - Tegal pp)

21. Lodaya (Bandung - Solo Balapan pp)

22. Majapahit (Pasar Senen – Malang pp)

