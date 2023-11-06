IKN Nusantara Pakai Teknologi Pencahayaan Kota Otomatis

JAKARTA – IKN Nusantara bakal memakai teknologi pencahayaan kota otomatis. Badan Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) bersama perusahaan asal Polandia LUG Light Factory secara resmi menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) tentang kolaborasi kota cerdas Nusantara dalam acara Indonesia-Europe Business Forum 2023.

Penandatanganan MoU ini dilakukan oleh Sekretaris Otorita IKN Achmad Jaka Santos Adiwijaya dan Ketua Dewan LUG Light Factory Ryszard Wtorkowski, dengan tujuan untuk memperkuat kerja sama dalam perencanaan dan pengimplementasian konsep smart city dan smart lighting di Nusantara.

Jaka menjelaskan, kerja sama ini salah satunya untuk menyiapkan konsep pencahayaan termasuk teknologi pencahayaan pintar di Nusantara. LUG Light Factory memiliki berbagai teknologi pencahayaan cerdas yang bisa diterapkan di IKN.

"Misalnya menggunakan internet untuk mengontrol sistem pencahayaannya, di samping mereka juga ada semacam AI (artificial intelligence) yang bisa mendeteksi kalau cuaca berubah, mereka pencahayaannya menyesuaikan, jadi tidak perlu dikontrol manual,” ujar Jaka dalam keterangan tertulisnya, Senin (6/11/2023).

Jaka menjelaskan, penandatanganan MoU ini merupakan kelanjutan dari letter of intent dan kunjungan Otorita IKN ke pabrik LUG Light Factory di Polandia pada bulan April lalu.

“Kita sudah menjalin komunikasi lama dari mereka datang ke OIKN, lalu mereka mengundang kita untuk melihat pabrik mereka di Polandia bersamaan waktu kita ada pameran di Hannover Messe,” sambung Jaka.