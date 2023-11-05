IKN Nusantara Jadi Superhub Ekonomi, Ini Konsepnya

JAKARTA – Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara disebut akan menjadi superhub ekonomi Indonesia.

Hal untuk mendorong laju pertumbuhan ekonomi Indonesia yang lebih baik dan merata.

BACA JUGA:

Lantas seperti apa konsep penerapan superhub ekonomi di IKN Nusantara?

Dilansir dari akun resmi @kemenpupr, Minggu (5/11/2023), Berikut visi IKN Nusantara sebagai superhub ekonomi.

1. Locally Integrated

Visi yang pertama yakni locally integrated. Dalam visi ini mengubah perekonomian Indonesia lebih inklusif dengan strategi 3 kota.

Kemudian menjadi penggerak perekonomian di Kalimantan Timur dan menjadi pemicu kekuatan rantai nilai aktivitas ekonomi di Kalimantan dan Indonesia.

BACA JUGA:

2. Globally Connected

Selanjutnya visi yang kedua yakni Globally Connected. Adapun dalam visi ini ingin menjadi penggerak aktivitas ekonomi agar dapat menempatkan Indonesia di posisi yang lebih strategis dalam jalur perdagangan dunia, arus investasi, dan inovasi teknologi.

BACA JUGA: