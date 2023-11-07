Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

2 Perusahaan Asal Israel yang Produknya Banyak Dipakai Masyarakat Indonesia

Arfiah , Jurnalis-Selasa, 07 November 2023 |22:29 WIB
2 Perusahaan Asal Israel yang Produknya Banyak Dipakai Masyarakat Indonesia
2 Perusahaan Israel yang Produknya Banyak Dipakai Masyarakat Indonesia. (Foto: Okezone.com/Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Dua perusahaan asal Israel yang produknya banyak dipakai masyarakat Indonesia, yaitu perusahaan yang berfokus pada bidang teknologi dan farmasi.

Diketahui, perang Israel-Hamas saat ini masih memanas hingga menewaskan sekitar 8.000 masyarakat Palestina.

Melansir dari berbagai sumber, Selasa (7/11/2023), berikut ini dua perusahaan asal Israel yang produknya banyak dipakai masyarakat Indonesia, antara lain:

1. Waze

Waze merupakan perusahaan asal Israel yang berdiri sejak 2008. Sosok yang mendirikan perusahaan ini adalah tiga pengusaha asal Tel Aviv, yaitu Uri Levine, Ehud Shabtai, dan Amir Shunar. Namun, pada 2013, Waze diakusisi oleh pihak Google.

Waze sendiri adalah layanan berupa peta digital dengan memanfaatkan data real time pengguna. Waze memiliki fitur untuk memberikan rute terbaik kepada pengguna. Hal ini dilengkapi dengan menampilkan pilihan rute tercepat, titik kemacetan, kecelakaan, hingga lokasi adanya polisi.

Halaman:
1 2
