Daftar 20 Pebisnis Wanita Paling Kuat di Asia 2023

Michele Bullock salah satu pebisnis wanita paling kuat di Asia (Foto: Forbes)

JAKARTA – Daftar 20 pebisnis wanita paling kuat di Asia 2023. Para pebisnis perempuan ini tidak tergoyah oleh kondisi ekonomi dunia yang tidak pasti.

Bisnis mereka terus maju dengan usaha-usaha baru dan meraih posisi teratas di beberapa perusahaan terbesar dan paling bergengsi di kawasan ini.

Berikut adalah 20 pemimpin yang masuk dalam daftar Asia's Power Businesswomen tahun ini. Mereka beroperasi di berbagai industri termasuk keuangan dan perbankan, properti, teknologi dan komoditas.

Beberapa dari mereka telah naik jabatan di perusahaan hingga mencapai posisi teratas dan dalam banyak kasus menjadi perempuan pertama yang mengambil peran tersebut. Ada juga wanita yang memimpin bisnis keluarga mereka ke tingkat yang lebih tinggi atau membangun perusahaan mereka sendiri.

20 pebisnis wanita ini dipilih berdasarkan prestasi dan rekam jejak mereka sebagai pemimpin bisnis. Berikut daftarnya.

1. Michele Bullock, Gubernur Bank Sentral Australia, berusia 60 tahun berasal dari Australia

2. Alice Chang, Pendiri dan CEO Perfect Corp, berusia 61 tahun berasal dari Taiwan

3. Carolyn Choo, CEO dan Direktur Pelaksana Hotel Seluruh Dunia, berusia 46 tahun berasal dari Singapura

4. Junita Ciputra, Komisaris Utama Metropolitan Land, berusia 62 tahun berasal dari Indonesia

5. Trudy Dai CEO, Taobao dan Tmall Group Grup Alibaba, berusia 47 tahun berasal dari Tiongkok