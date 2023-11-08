Daftar Rekomendasi Saham Hari Ini, Ada ITMG hingga PTBA

Rekomendasi saham pilihan hari ini. (Foto: Freepik)

JAKARTA - Daftar rekomendasi harga saham hari ini. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berpotensi melanjutkan fase bullish pada perdagangan.

Analis Binaartha Sekuritas, Ivan Rosanova mengatakan, IHSG masih ditutup di atas garis SMA-20, sehingga mestinya akan melanjutkan fase bullish menuju 6.968.

“Apabila penutupan hari ini di atas 6.878 sebagai resisten terdekat,” kata Ivan dalam risetnya, Rabu (8/11/2023).

Adapun, level support IHSG berada di 6.788, 6.633 dan 6.578. Sementara level resistennya di 6.878, 6.968 dan 7.058.

Untuk perdagangan hari ini, Ivan merekomendasikan buy on weakness pada saham PT Indo Tambangraya Megah Tbk (ITMG) di rentang harga Rp23.500-Rp24.250 dengan target harga terdekat di Rp30.000. ITMG masih berada dalam tren turun jangka pendek di bawah garis SMA-10 dan berpeluang melemah ke level Rp24.125 sebagai perkiraan target wave [b] dalam skenario bullish.