Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Daftar Rekomendasi Saham Hari Ini, Ada ITMG hingga PTBA

Cahya Puteri Abdi Rabbi , Jurnalis-Rabu, 08 November 2023 |09:08 WIB
Daftar Rekomendasi Saham Hari Ini, Ada ITMG hingga PTBA
Rekomendasi saham pilihan hari ini. (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Daftar rekomendasi harga saham hari ini. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berpotensi melanjutkan fase bullish pada perdagangan.

Analis Binaartha Sekuritas, Ivan Rosanova mengatakan, IHSG masih ditutup di atas garis SMA-20, sehingga mestinya akan melanjutkan fase bullish menuju 6.968.

 BACA JUGA:

“Apabila penutupan hari ini di atas 6.878 sebagai resisten terdekat,” kata Ivan dalam risetnya, Rabu (8/11/2023).

Adapun, level support IHSG berada di 6.788, 6.633 dan 6.578. Sementara level resistennya di 6.878, 6.968 dan 7.058.

 BACA JUGA:

Untuk perdagangan hari ini, Ivan merekomendasikan buy on weakness pada saham PT Indo Tambangraya Megah Tbk (ITMG) di rentang harga Rp23.500-Rp24.250 dengan target harga terdekat di Rp30.000. ITMG masih berada dalam tren turun jangka pendek di bawah garis SMA-10 dan berpeluang melemah ke level Rp24.125 sebagai perkiraan target wave [b] dalam skenario bullish.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/278/3184932/ihsg_dibuka_menguat-dBIA_large.jpg
IHSG Hari Ini Dibuka Melemah ke Level 8.403
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/278/3184689/ihsg_dibuka_menguat-Nl93_large.jpg
IHSG Dibuka Menguat ke Level 8.447
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/278/3184682/ihsg_diprediksi_menguat-l90m_large.jpg
IHSG Hari Ini Uji Resistance 8.475, Simak Rekomendasi Saham Berikut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/278/3184500/ihsg_sesi_i-dCT3_large.jpg
IHSG Sesi I Naik 0,68 Persen ke 8.419
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/278/3184462/ihsg_dibuka_menguat-dsF9_large.jpg
IHSG Hari Ini Dibuka Menguat ke Level 8.384
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/278/3184320/ihsg_ditutup_menguat-9EtU_large.jpg
IHSG Hari Ini Ditutup Turun 0,65 Persen di 8.361
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement