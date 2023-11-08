IHSG Berpotensi Menguat Hari Ini, Cek Saham Pilihannya

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) hari ini berpotensi menguat pada sepanjang perdagangan dengan pergerakan indeks akan berada di kisaran 6.800 – 6.925.

Pengamat pasar modal sekaligus Founder WH Project, William Hartanto mengatakan kesimpulan dari perdagangan sebelumnya, pengujian support IHSG hanya sampai MA20, indikasi optimisme pasar masih sangat tinggi.

BACA JUGA:

"Walaupun berakhir terkoreksi, namun IHSG membentuk pola yang bagus yaitu pola hammer," tulis William dalam analisisnya, Rabu (8/11/2023).

Pola ini menunjukan daya beli yang tinggi sehingga koreksi yang terjadi pada perdagangan kemarin sangat terbatas (relatif dibanding penguatan selama 3 hari beruntun sebelumnya).

BACA JUGA:

Untuk faktor teknikal, IHSG berhasil bertahan di atas indikator MA20, koreksi ini memperlihatkan upaya dan optimisme pasar yang masih tinggi sehingga tren naik tidak patah.

"Memperhatikan hal ini kami menemukan bahwa potensi IHSG untuk menguat masih besar," ujarnya.