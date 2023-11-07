IHSG Hari Ini Diproyeksi Lanjutkan Uptrend

Indeks Harga Saham Gabungan diprediksi menguat hari ini (Ilustrasi: Shutterstock)

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diproyeksi bergerak dalam kecenderungan menguat pada sepanjang perdagangan. IHSG hari ini diproyeksi berada di kisaran 6.800 – 6.925.

Pengamat pasar modal sekaligus Founder WH Project William Hartanto mengatakan, kesimpulan dari perdagangan sebelumnya, tidak dikasih buy on weakness, IHSG menguat menembus level 6850 yang awalnya adalah resistance.

"Pasar kedapatan sentimen penguatan rupiah terhadap dollar yang mencapai 1%, ini langsung diapresiasi oleh pasar, padahal di hari yang sama, PDB Indonesia malah di bawah estimasi pasar," tulis William dalam analisisnya, Selasa (7/11/2023).

Dari kedua sentimen dimana masing-masing mewakili sentimen positif dan negatif, pasar memilih untuk merespon sentimen yang positif.

"Walaupun nilai transaksi belum meningkat secara signifikan, namun sudah mulai mencapai 10T, ini indikasi bagus dimana berarti daya beli pelaku pasar sudah tinggi," kata dia.

Untuk faktor teknikal, IHSG berhasil menguat menembus resistance 6.850, maka kini sudah tidak bisa dikatakan downtrend lagi.

"Ketika saham maupun indeks mengalami penguatan menembus MA20, maka secara teknikal telah memasuki uptrend," ujarnya.