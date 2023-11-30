WIKA Beton (WTON) Bidik Kontrak Baru Naik hingga 10% di 2024

JAKARTA - PT Wijaya Karya Beton Tbk (WTON) atau WIKA Beton membidik kontrak baru di 2024 naik sebesar 5%-10%. Perseroan optimistis target tersebut dapat tercapai dengan rencana berbagai pembangunan proyek baru.

“Kami masih optimistis bisa meningkatkan kontrak baru hingga 5-10% tahun depan, karena masih banyak proyek pemerintah yang masih berjalan,” kata Direktur Utama WTON, Kuntjara dalam konferensi pers usai Public Expose Live 2023 secara daring pada Kamis (30/11/2023).

Kuntjara menyampaikan, perseroan tetap optimistis memandang tahun 2024, di mana Indonesia akan melaksanakan pemilihan umum atau pemilu. Sejumlah pembangunan proyek yang mendukung optimisme perseroan antara lain pembangunan jalan tol, serta adanya investasi swasta di industri.

“Selain itu, kami juga pemegang pangsa pasar beton terbesar di Indonesia sebesar 47% hingga saat ini,” imbuh Mulianto.

Pada 2024, WTON menyasar sejumlah proyek yang tersebar mulai dari Sumatera Utara, Aceh hingga Papua. Di Pulau Jawa sendiri, pertumbuhan kinerja perseroan akan ditopang oleh pembangunan sejumlah jalan tol.

Perseroan juga akan memasok kebutuhan precast dan readymix untuk pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Serta, mendukung pembangunan di Sulawesi dan Papua.