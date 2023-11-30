Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Akhir November Dibuka Menguat pada Level 7.052

Dinar Fitra Maghiszha , Jurnalis-Kamis, 30 November 2023 |09:35 WIB
IHSG Akhir November Dibuka Menguat pada Level 7.052
IHSG Dibuka Menguat pada Perdagangan Hari Ini. (Foto: Okezone.com/Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka menguat di awal perdagangan. IHSG naik 0,24% ke level 7.052,94.

Candlestick menunjukkan level opening ini tertinggi sejak 25 November 2022. Saham pendatang baru PT Janu Putra Sejahtera Tbk (AYAM) menembus auto rejection atas (ARA) 35,00% di Rp135.

Semenit berjalan indeks komposit bergerak tumbuh 0,21% di 7.051,14, mendekati level tertinggi sepanjang 2023 yang disentuh kemarin di 7.070,19. Sebanyak 160 saham menguat, 90 melemah, dan 248 lainnya stagnan. Nilai transaksi perdagangan mencapai Rp301,32 miliar, dari net-volume 496,17 juta saham yang diperdagangkan.

LQ45 naik 0,29% di 927,02, indeks JII tumbuh 0,13% di 519,06, indeks MNC36 menguat 0,25% di 352,85, serta IDX30 menanjak 0,35% di 479,74.

Sektor yang mendongkrak penguatan indeks antara lain bahan baku 0,12%, energi 0,40%, industri 0,04%, infrastruktur 0,20%, teknologi 0,25%, transportasi 0,22%, dan keuangan 0,13%. Sedangkan yang melemah adalah konsumer siklikkal 0,10%, kesehatan 0,07%, konsumer nonsiklikal 0,01%, dan properti 0,10%.

Halaman:
1 2
Telusuri berita finance lainnya
