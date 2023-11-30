IHSG Diprediksi Balik Menguat ke Level 7.077

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diprediksi balik menguat pada akhir perdagangan bulan ini. Pergerakan indeks saham akan berada di level 7.000–7.077.

Pengamat Pasar Modal William Hartanto mengatakan, kesimpulan perdagangan sebelumnya ada koreksi sehat. Jika ada profit taking hal yang biasa yang penting trend IHSG masih belum berubah.

"Pada perdagangan kemarin, terjadi aksi profit taking pada IHSG sehingga penguatan yang terjadi pada awal sesi berakhir dengan pelemahan tipis di akhir sesi 2. Namun koreksi ini terbilang koreksi sehat," tulis William dalam analisisnya, Kamis (30/11/2023).

Menurut William, karena melihat candlestick IHSG yang tertahan di atas indikator MA5. Indikator MA5 merupakan indikator tercepat dalam menilai kekuatan tren.

"Jadi selama IHSG bergerak di atas MA5 maka bisa dikatakan bahwa tren IHSG masih naik," katanya.

Tekanan terjadi pada saham BREN, TLKM, BBRI, ASII, BMRI. Kombinasi bobot saham-saham ini cukup untuk memberikan sedikit tekanan terhadap IHSG.

"Nilai transaksi mencapai 10T di saat tren menguat adalah indikasi positif. Kami memperkirakan IHSG akan melanjutkan penguatannya setelah koreksi sehat kemarin," ujar William.

Untuk faktor teknikal, IHSG telah mencapai resistance 7070 (berbeda 7 poin dari estimasi kami pada 7077), di perdagangan kemarin terjadi koreksi yang terbilang koreksi sehat, karena candlestick IHSG tidak menurun di bawah indikator MA5.

Sedangkan untuk sentimen, belum ada sentimen baru yang perlu diperhatikan.

Sebelumnya, IHSG ditutup melemah sebesar -4.98 poin (-0.07%) menuju 7.036,08 pada perdagangan hari Rabu 29 November 2023.

Sebanyak 235 saham menguat, 300 saham menurun, dan 226 saham tidak mengalami perubahan harga pada perdagangan kemarin. Nilai transaksi mencapai 10T (all market).

Berikut beberapa saham yang direkomendasikan secara teknikal.

MFIN, buy, support 2940, resistance 3120.

Penguatan konsisten di atas support MA5 dan MA20.