IHSG Turun Tipis 0,03% ke Level 7.038 di Jeda Sesi I

Indeks Harga Saham Gabungan ditutup melemah di sesi I (Ilustrasi: Shutterstock)

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup turun tipis pada jeda perdagangan sesi pertama Rabu (29/11/2023). IHSG melemah 0,03% atau 2,43 poin ke level 7.038.

Siang ini, total volume saham yang diperdagangkan sebanyak 11,91 miliar saham dengan nilai transaksi mencapai Rp5,66 triliun, dan ditransaksikan sebanyak 727.143 kali. Adapun, sebanyak 262 saham harganya terkoreksi, 248 saham harganya naik dan 229 saham lainnya stagnan.

Sektor infrastruktur terkoreksi sebesar 0,65%, sektor keuangan turun 0,31%, sektor non siklikal turun 0,22%, sektor properti turun 0,19% dan sektor siklikal turun 0,14%.

Sementara itu, sektor bahan baku mengalami penguatan sebesar 1,58%, sektor transportasi naik 0,98%, sektor teknologi naik 0,53%, sektor energi naik 0,41%, sektor kesehatan naik 0,14%, dan sektor industri naik 0,08%.

Di sisi lain, indeks LQ45 turun 0,08% ke level 924, indeks IDX30 turun 0,10% ke level 478, indeks MNC36 naik 0,21% ke level 352, sedangkan indeks JII naik 0,26% ke level 519.

Adapun, tiga saham yang menempati posisi top gainers yaitu PT Pyridam Farma Tbk (PYFA) naik 24,84% ke Rp980, PT Prima Alloy Steel Universal Tbk (PRAS) naik 11,11% ke Rp140 dan PT Jhonlin Agro Raya Tbk (JARR) naik 10,14% ke Rp326.