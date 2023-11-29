IHSG Menguat ke Level 7.044 pada Awal Perdagangan

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menguat pada awal perdagangan hari ini. IHSG naik 0,05% ke level 7.044,90.

Secara teknikal, ini merupakan level pembukaan tertinggi sejak sepanjang 2023, setelah indeks mampu menyentuh area tertingginya tahun ini di 7.067,14.

Semenit berjalan indeks komposit bergerak tumbuh 0,21% di 7.055,51. Sebanyak 193 saham menguat, 94 melemah, dan 216 lainnya stagnan. Nilai transaksi perdagangan mencapai Rp230,44 miliar, dari net-volume 349,34 juta saham yang diperdagangkan.

LQ45 naik 0,17% di 926,97, indeks JII tumbuh 0,58% di 520,97, indeks MNC36 menguat 0,07% di 353,15, serta IDX30 menanjak 0,11% di 479,37.

Terdapat delapan sektor yang mendongkrak penguatan indeks antara lain konsumer siklikal 0,06%, bahan baku 1,21%, kesehatan 0,17%, energi 0,41%, industri 0,03%, infrastruktur 0,16%, teknologi 0,41%, dan transportasi 0,37%. Sedangkan yang turun adalah keuangan 0,10%, konsumer nonsiklikal 0,03%, dan properti 0,10%.