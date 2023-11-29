Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Diprediksi Masih Berada di Level 7.000

Anggie Ariesta , Jurnalis-Rabu, 29 November 2023 |07:55 WIB
IHSG Diprediksi Masih Berada di Level 7.000
IHSG Diprediksi Menguat Hari Ini. (Foto: Okezone.com/Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berpotensi menguat pada perdagangan hari ini. Pergerakan indeks saham akan berada di level 7.000–7.077.

Pengamat Pasar Modal William Hartanto mengatakan, kesimpulan dari perdagangan sebelumnya, level 7.000 berhasil dipertahankan, mari kita lihat IHSG mencoba menuju all time high.

"Nilai transaksi IHSG sudah meningkat disertai dengan penguatan level IHSG, ini menjadi konfirmasi bahwa IHSG sudah bullish," tulis William dalam analisisnya, Rabu (29/11/2023).

Menurut William, investor bisa tinggal memilih antara saham-saham penggerak indeks, atau saham manapun yang masuk dalam kategori ketinggalan untuk mulai dibeli.

Untuk faktor teknikal, IHSG menyelesaikan pengujian support 7000. Fase bottoming telah berakhir per tanggal 27 November 2023. Kini pergerakan IHSG diperkirakan akan meneruskan penguatannya.

"Namun kami tetap menyarankan agar Anda selalu bersiap dengan kemungkinan penutupan gap 6.886, penutupan gap ini sendiri belum tentu terjadi dalam waktu dekat," jelas dia.

Sedangkan untuk sentimen, belum ada sentimen baru yang perlu diperhatikan.

Sebelumnya, IHSG ditutup menguat sebesar 27.66 poin (+0.39%) menuju 7.041,07 pada perdagangan hari Selasa 28 November 2023.

Sebanyak 249 saham menguat, 276 saham menurun, dan 237 saham tidak mengalami perubahan harga pada perdagangan kemarin. Nilai transaksi mencapai 10.7T (all market).

Berikut beberapa saham yang direkomendasikan secara teknikal.

JSMR, buy, support 4500, resistance 4800.

Penguatan konsisten di atas support MA5 dan MA20.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/30/278/2930203/238-saham-menguat-ihsg-hari-berakhir-di-level-7-080-2ieJOXAUDf.jpg
238 Saham Menguat, IHSG Hari Berakhir di Level 7.080
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/30/278/2930173/wika-beton-wton-bidik-kontrak-baru-naik-hingga-10-di-2024-lIVbKQedND.jpg
WIKA Beton (WTON) Bidik Kontrak Baru Naik hingga 10% di 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/30/278/2930145/indo-tambangraya-itmg-operasikan-tambang-baru-tahun-depan-cVY55C7OVh.jpg
Indo Tambangraya (ITMG) Operasikan Tambang Baru Tahun Depan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/30/278/2930008/ihsg-menguat-0-65-istirahat-di-level-7-082-xEofwTa0zH.jpg
IHSG Menguat 0,65%, Istirahat di Level 7.082
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/30/320/2930003/hermina-heal-janji-tebar-dividen-ke-investor-E6ohPW54VY.jpg
Hermina (HEAL) Janji Tebar Dividen ke Investor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/30/278/2929897/ihsg-akhir-november-dibuka-menguat-pada-level-7-052-jgLCVuG1Ul.jfif
IHSG Akhir November Dibuka Menguat pada Level 7.052
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement