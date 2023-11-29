IHSG Diprediksi Masih Berada di Level 7.000

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berpotensi menguat pada perdagangan hari ini. Pergerakan indeks saham akan berada di level 7.000–7.077.

Pengamat Pasar Modal William Hartanto mengatakan, kesimpulan dari perdagangan sebelumnya, level 7.000 berhasil dipertahankan, mari kita lihat IHSG mencoba menuju all time high.

"Nilai transaksi IHSG sudah meningkat disertai dengan penguatan level IHSG, ini menjadi konfirmasi bahwa IHSG sudah bullish," tulis William dalam analisisnya, Rabu (29/11/2023).

Menurut William, investor bisa tinggal memilih antara saham-saham penggerak indeks, atau saham manapun yang masuk dalam kategori ketinggalan untuk mulai dibeli.

Untuk faktor teknikal, IHSG menyelesaikan pengujian support 7000. Fase bottoming telah berakhir per tanggal 27 November 2023. Kini pergerakan IHSG diperkirakan akan meneruskan penguatannya.

"Namun kami tetap menyarankan agar Anda selalu bersiap dengan kemungkinan penutupan gap 6.886, penutupan gap ini sendiri belum tentu terjadi dalam waktu dekat," jelas dia.

Sedangkan untuk sentimen, belum ada sentimen baru yang perlu diperhatikan.

Sebelumnya, IHSG ditutup menguat sebesar 27.66 poin (+0.39%) menuju 7.041,07 pada perdagangan hari Selasa 28 November 2023.

Sebanyak 249 saham menguat, 276 saham menurun, dan 237 saham tidak mengalami perubahan harga pada perdagangan kemarin. Nilai transaksi mencapai 10.7T (all market).

Berikut beberapa saham yang direkomendasikan secara teknikal.

JSMR, buy, support 4500, resistance 4800.

Penguatan konsisten di atas support MA5 dan MA20.