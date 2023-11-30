Indo Tambangraya (ITMG) Operasikan Tambang Baru Tahun Depan

JAKARTA - PT Indo Tambangraya Megah Tbk (ITMG) bakal mengoperasikan tambang batu bara baru di tahun 2024 yaitu Graha Panca Karsa (GPK). Pengoperasian GPK di tahun 2024 mendatang akan menambah portofolio perseroan.

"Produksi GPK diharapkan mencapai 1 juta ton pada 2024, kemudian akan tumbuh double menjadi 2 juta ton pada 2025, dan 3 juta ton pada 2026," kata Direktur Utama ITMG, Mulianto dalam konferensi pers usai Public Expose Live 2023 secara daring pada Kamis (30/11/2023).

Mulianto menjelaskan bahwa GPK memiliki konsesi seluas 5.060 hektare di Kalimantan Timur. Tambang GPK berlokasi berjarak 14 kilometer dari Pelabuhan Bunyut sehingga memudahkan pengangkutan batu bara.

Dia menyebut, produksi batu bara GPK akan memperkaya total produksi ITMG, tidak hanya dari segi penambahan volume namun juga dari segi kualitas atau rendah sulfur. Batu bara yang diproduksi GPK memiliki kalori 3.600-3.800 Kcal/kg dengan tingkat abu 8%-11%, sulfur 0,1%-0,2%, dan total kelembapan 36%-38%.

“Dengan produk yang lebih terdiversifikasi, perseroan akan mampu memenuhi berbagai macam kualitas yang dibutuhkan pelanggan, baik di pasar domestik maupun ekspor,” ujar Mulianto.

Sejak tahun lalu, sampai dengan kuartal tiga tahun 2023, GPK telah melakukan beberapa persiapan guna memulai operasi tambang di tahun depan, di antaranya pembersihan lahan dan persiapan area pelabuhan dan jalan angkut, memulai kegiatan pengeboran untuk pengambilan sampel geoteknik, melakukan desain teknik, fabrikasi dan menentukan lokasi penambangan yang potensial.