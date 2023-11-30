Riset MNC Sekuritas: IHSG Akan Menguji Area 6.960-7.000

Riset MNC Sekuritas untuk Perdagangan Hari Ini. (Foto: Okezone.com/Freepik)

JAKARTA - MNC Sekuritas dalam risetnya menyampaikan bahwa Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) bakal menguji level 6.960-7.000 pada perdagangan hari ini. Di mana IHSG sebelumnya terkoreksi 0,1% ke 7.036 disertai dengan munculnya volume penjualan.

MNC Sekuritas menyampaikan, diperkirakan IHSG sudah berada di akhir wave v dari wave (i) sehingga penguatan IHSG pun sudah relatif terbatas dan rawan terkoreksi untuk membentuk wave (ii) dari wave [iii].

"Diperkirakan, koreksi dari IHSG akan menguji rentang area terdekat di 6,960-7,000," tulis MNC Sekuritas dalam risetnya, Kamis (30/11/2023).

Untuk IHSG hari ini diperkirakan akan bergerak pada support 6,968, 6,893 dan resistance 7,090, 7,100.

Berikut empat saham rekomendasi MNC Sekuritas hari ini.

ASSA - Buy on Weakness

Buy on Weakness: 915-950

Target Price: 1,045, 1,130

Stoploss: below 875