JAKARTA - MNC Sekuritas dalam risetnya menyampaikan bahwa Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) bakal menguji level 6.960-7.000 pada perdagangan hari ini. Di mana IHSG sebelumnya terkoreksi 0,1% ke 7.036 disertai dengan munculnya volume penjualan.
MNC Sekuritas menyampaikan, diperkirakan IHSG sudah berada di akhir wave v dari wave (i) sehingga penguatan IHSG pun sudah relatif terbatas dan rawan terkoreksi untuk membentuk wave (ii) dari wave [iii].
"Diperkirakan, koreksi dari IHSG akan menguji rentang area terdekat di 6,960-7,000," tulis MNC Sekuritas dalam risetnya, Kamis (30/11/2023).
Untuk IHSG hari ini diperkirakan akan bergerak pada support 6,968, 6,893 dan resistance 7,090, 7,100.
Berikut empat saham rekomendasi MNC Sekuritas hari ini.
ASSA - Buy on Weakness
Buy on Weakness: 915-950
Target Price: 1,045, 1,130
Stoploss: below 875