IHSG Hari Ini Turun 4 Poin ke Level 7.036

Indeks Harga Saham Gabungan ditutup melemah hari ini (Ilustrasi: Freepik)

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) hari ini melemah ke zona merah pada sesi terakhir perdagangan. IHSG hari ini melemah 4,9 poin atau 0,07% ke level 7.036,08 dan sempat menembus level tertingginya di 7.070.

Pada penutupan perdagangan, Rabu (29/11/2023), terdapat 235 saham menguat, 300 saham melemah dan 226 saham stagnan. Transaksi perdagangan mencapai Rp10,1 triliun dari 20,5 miliar saham yang diperdagangkan.

Indeks LQ45 melemah 0,11% ke 924,336, indeks JII menguat 0,08% ke 518,373, indeks IDX30 melemah 0,15% ke 478,094 dan indeks MNC36 melemah 0,27% ke 351,971.

Untuk indeks sektoral yang menguat yakni energi 0,52%, barang baku 1,59%, kesehatan 0,59%, keuangan stagnan, properti 0,17%, teknologi 0,26%, transportasi 1,06%. Sedangkan sisanya melemah yaitu sektor industri 0,08%, non siklikal 0,86%, siklikal 0,1%, infrastruktur 0,93%.

Sementara itu, saham-saham yang masuk top gainers yaitu PT Pyridam Farma Tbk (PYFA) naik 24,84% ke Rp980, PT Aviana Sinar Abadi Tbk (IRSX) naik 20,00% ke Rp60 dan saham PT Buyung Poetra Sembada Tbk (HOKI) naik 10,73% ke Rp196.