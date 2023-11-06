IHSG Meroket 1,33% ke Level 6.878 pada Akhir Perdagangan

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup naik 89,95 poin atau 1,33% ke level di 6.878 pada sesi terakhir perdagangan Senin (6/11/2023).

Pada penutupan perdagangan, terdapat 308 saham menguat, 213 saham melemah dan 237 saham stagnan. Transaksi perdagangan mencapai Rp10,1 triliun dari 27,8 miliar saham yang diperdagangkan.

Indeks LQ45 naik 1,63% ke 918,855, indeks JII naik 1,22% ke 527,21, indeks IDX30 melesat 1,7% ke 474,776 dan indeks MNC36 naik 1,45% ke 352,743.

Untuk indeks sektoral mayoritas menguat yakni energi 1,36%, barang baku 1,53%, industri 0,05%, siklikal 0,71%, keuangan 1,08%, properti 0,88%, teknologi 2,31%, infrastruktur 1,77%, transportasi 1,46%. Sedangkan indeks yang melemah ada sektor non siklikal 0,08% dan kesehatan 0,2%.

Sementara itu, saham-saham yang masuk top gainers yaitu PT Ricky Putra Globalindo Tbk (RICY) naik 17,80% ke Rp139, PT Panca Mitra Multiperdana Tbk (PMMP) naik 13,99% ke Rp326 dan saham PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk (CUAN) naik 12,62% ke Rp6.025.