Turun Tajam, BEI Pantau Ketat Saham NATO dan CARE

JAKARTA - Bursa Efek Indonesia (BEI) memantau dua saham yang masuk jajaran top losers sepekan. Dalam rangka perlindungan investor, saham PT Surya Permata Andalan Tbk (NATO) dan PT Metro Healthcare Indonesia Tbk (CARE) masuk dalam radar pantauan akibat adanya penurunan harga saham yang di luar kebiasaan atau Unusual Market Activity (UMA).

"Dengan ini kami menginformasikan adanya penurunan harga saham NATO dan CARE yang di luar kebiasaan yang di luar kebiasaan (Unusual Market Activity)," tulis surat yang ditandatangani Kepala Divisi Pengawasan Transaksi Yulianto Aji Sadono dan P.H Kepala Divisi Pengaturan & Operasional Perdagangan Rendy Ridwansyah, Jumat (3/11/2023).

Pengumuman UMA tidak serta merta menunjukkan adanya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

Diketahui, NATO, emiten pengembang dan operator properti yang berlokasi di Seminyak, Bali ini sempat masuk top losers sepekan lalu, dengan penurunan 57,38%. Adapun, saham NATO bergerak melemah 24,64% pada penutupan perdagangan Jumat (3/11) di level 208.

Informasi terakhir mengenai NATO adalah informasi tanggal 31 Oktober 2023 yang dipublikasikan melalui website BEI tentang penyampaian laporan keuangan interim yang tidak diaudit.

Sebagai informasi, sebelumnya bursa telah mengumumkan UMA atas perdagangan saham NATO pada 22 Juni 2023, 20 Maret 2023 dan 25 November 2022.