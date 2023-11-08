Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Cadangan Nikel RI Sekarat, Ini Kata ESDM

Arfiah , Jurnalis-Rabu, 08 November 2023 |08:04 WIB
Cadangan Nikel RI Sekarat, Ini Kata ESDM
Cadangan Nikel RI (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Kementerian ESDM membantah isu mengenai cadangan nikel di Indonesia yang semakin menipis. Serta, menegaskan bahwa cadangan nikel masih melimpah.

Direktur Pembinaan Program Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM Ing Tri Winarno menjelaskan, bahwa hingga kini cadangan nikel Indonesia masih berada di angka 5 miliar ton.

Winarno menambahkan, bahwa total 5 miliar ton tersebut terbagi menjadi dua, yaitu nikel kadar tinggi (saprolit) sebanyak 3,5 miliar ton dan nikel kadar rendah (limonit) sebanyak 1,5 miliar ton.

Kementerian ESDM melakukan mekanisme lelang wilayah untuk menambah cadangan nikel. Serta, pihaknya akan memberikan penawaran kepada lembaga riset untuk melakukan penelitian eksplorasi terkait cadangan nikel.

Sementara itu, Winarno memperkirakan kemungkinan penemuan baru cadangan nikel berada di sekitar Pulau Sulawesi. Namun, hingga kini belum ada rencana penemuan cadangan nikel yang baru.

