HOME FINANCE HOT ISSUE

Dana Pensiun Lembaga Keuangan BRI Kelola Aset Rp21 Triliun

Nurfathiya Efsya , Jurnalis-Rabu, 08 November 2023 |13:43 WIB
Dana Pensiun Lembaga Keuangan BRI Kelola Aset Rp21 Triliun
DPLK BRI Kelola Dana Rp21 Triliun. (Foto: Okezone.com/BRI)
A
A
A

JAKARTA – Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) BRI telah mengelola aset sebesar Rp21 triliun dengan jumlah peserta lebih dari 500.000 peserta.

BRI juga mendorong Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) untuk memiliki dana pensiun.

Akses untuk mendapatkan produk BRIFINE dapat diperoleh di semua Unit Kerja BRI seluruh Indonesia. Selain monitoring saldo, peserta juga dapat langsung melakukan pendaftaran BRIFINE Individu dan top up iuran melalui aplikasi BRImo.

Direktur Bisnis Wholesale dan Kelembagaan BRI Agus Noorsanto mengatakan, sudah menjadi wujud komitmen DPLK BRI dalam meningkatkan literasi dana pensiun dan pendampingan kepada nasabah serta pelaku UMKM untuk mempersiapkan uang pensiun pada hari tua nanti.

Seperti diketahui, Indeks Literasi Dana Pensiun di Indonesia mengalami kenaikan yang cukup signifikan dari 2019 ke 2022, akan tetapi tingkat inklusi justru mengalami penurunan dari 6,18% menjadi 5,42%. Hal ini menggambarkan bahwa masyarakat masih belum sepenuhnya mengetahui apa produk Dana Pensiun yang dapat mereka gunakan sebagai persiapan pensiun.

“Harapannya, pelaku UMKM lebih paham terkait pentingnya mempersiapkan tabungan pensiun. Dengan demikian, mereka lebih cermat dan percaya diri dalam mengelola keuangan. Tabungan pensiunan atau pesangon tersebut dapat dipercayakan pada DPLK BRI,” ungkapnya, Rabu (8/11/2023).

Dengan memiliki tingkat kepercayaan diri yang tinggi, para pelaku UMKM berani mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengembangkan bisnis mereka, di antaranya pede mengelola kuangan bersama BRImo, pede bertransaksi bersama QRIS dan pede menabung bersama Tabungan BRI Simpedes, serta mempersiapkan tabungan pensiun dan cadangan pesangon pekerja melalui DPLK BRI.

