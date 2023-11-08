Di Depan Wapres, Bahlil Janji Investasi Capai Target Rp1.400 Triliun

JAKARTA - Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia berjanji ke Wakil Presiden Ma'ruf Amin terkait realisasi investasi akan mencapai target Rp1.400 di akhir tahun 2023.

"Saya janji kepada Bapak Wapres dan ibu semua, saya berani janji karena saya punya tim yang kuat, InsyaAllah Desember 2023 target investasi kita bisa mencapai Rp1.400 triliun rupiah," ucap Bahlil dalam acara Anugerah Layanan Investasi (ALI) 2023 di Hotel Shangri-La, Jakarta, Rabu (8/11/2023).

Bahlil memaparkan capaian investasi periode Juli-September atau pada triwulan III tahun 2023 sebesar Rp374,4 triliun. Jika ditotal realisasi investasi sejak Januari hingga September 2023 adalah sebesar Rp1.053 atau sekitar 75,2% dari target Rp1.400 triliun.

"Dari Januari sampai September 2023, target investasi kita sekarang sudah mencapai Rp1053,1 triliun," ungkapnya.

Di sisi lain, Bahlil juga mengatakan bahwa realisasi investasi setiap tahunnya mengalami peningkatan dan semakin membaik.