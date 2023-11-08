Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Di Depan Wapres, Bahlil Janji Investasi Capai Target Rp1.400 Triliun

Ikhsan Permana , Jurnalis-Rabu, 08 November 2023 |13:51 WIB
Di Depan Wapres, Bahlil Janji Investasi Capai Target Rp1.400 Triliun
Menteri Investasi Bahlil Lahadalia bicara soal Investasi RI. (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia berjanji ke Wakil Presiden Ma'ruf Amin terkait realisasi investasi akan mencapai target Rp1.400 di akhir tahun 2023.

"Saya janji kepada Bapak Wapres dan ibu semua, saya berani janji karena saya punya tim yang kuat, InsyaAllah Desember 2023 target investasi kita bisa mencapai Rp1.400 triliun rupiah," ucap Bahlil dalam acara Anugerah Layanan Investasi (ALI) 2023 di Hotel Shangri-La, Jakarta, Rabu (8/11/2023).

Bahlil memaparkan capaian investasi periode Juli-September atau pada triwulan III tahun 2023 sebesar Rp374,4 triliun. Jika ditotal realisasi investasi sejak Januari hingga September 2023 adalah sebesar Rp1.053 atau sekitar 75,2% dari target Rp1.400 triliun.

"Dari Januari sampai September 2023, target investasi kita sekarang sudah mencapai Rp1053,1 triliun," ungkapnya.

Di sisi lain, Bahlil juga mengatakan bahwa realisasi investasi setiap tahunnya mengalami peningkatan dan semakin membaik.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/320/3184531/investasi_di_indonesia-BbTo_large.jpg
Wamen Investasi Ungkap Toyota Bakal Bangun Pabrik Etanol di Lampung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/320/3184526/wamen_investasi_soal_ormas_palak_investasi-7SiI_large.jpg
Aksi Premanisme dan Ormas Bikin Biaya Investasi di Indonesia Bengkak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/320/3181873/investasi_di_jakarta-KxHA_large.jpg
Investasi Melesat Tembus Rp204,2 Triliun, Jakarta Jadi Daya Tarik Ekonomi Nasional 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/320/3180582/menko_airlangga-MImJ_large.jpg
Indonesia dan Korea Selatan Sepakat Perkuat Kerja Sama Ekonomi, Ini Daftar Proyeknya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/622/3178724/emas-Z7cv_large.jpg
Tingkatkan Literasi Keuangan Orang RI, Harga Emas Naik Langsung Beli Ketika Turun Bingung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/320/3177327/hilirisasi-Tcmh_large.jpg
Investasi Hilirisasi Rp150,6 Triliun di Kuartal III-2025, Ini Daftar Proyeknya
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement