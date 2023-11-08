Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Cara Mengecek Apakah Nama Kita Terdaftar di Pinjol?

Fadillah Rafli Anwari , Jurnalis-Rabu, 08 November 2023 |19:40 WIB
Cara Mengecek Apakah Nama Kita Terdaftar di Pinjol?
Cara mengecek apakah kita ada pinjol (Foto: Shutterstock)
A
A
A

JAKARTA - Cara mengecek apakah nama kita terdaftar di pinjol? Dalam era modern ini, berbagai penawaran kredit yang beragam telah menjadi pilihan yang menarik bagi masyarakat.

Namun, apakah Anda tahu apakah nama Anda terdaftar di pinjaman online (pinjol)? Terutama bagi mereka yang memiliki catatan merah dalam BI Checking, memeriksa status kepesertaan di pinjol bisa menjadi langkah penting.

BI Checking adalah sistem yang mencatat sejauh mana kualitas pembayaran kredit seseorang, dan berdampak besar pada pengajuan pinjaman. Kredit Tanpa Agunan (KTA), Kredit Pemilikan Rumah (KPR), atau pinjaman untuk barang elektronik atau kendaraan bisa terpengaruh.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyediakan cara praktis untuk memeriksa status Anda di pinjol. Berdasarkan catatan Okezone Rabu (8/11/2023), berikut adalah langkah-langkahnya:

Lakukan registrasi terlebih dahulu melalui https://konsumen.ojk.go.id/MinisiteDPLK/registrasi

Isi formulir pendaftaran dan pilih nomor antrian.

Unggah hasil scan dokumen identitas yang diperlukan, yakni Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk Warga Negara Indonesia (WNI) atau paspor untuk Warga Negara Asing (WNA).

Bagi pemohon yang mewakili badan usaha, wajib melampirkan identitas pengurus, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), serta akta pendirian perusahaan.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/622/3182771/ojk-bsGv_large.png
OJK Cabut Izin Pindar Crowde, Kinerja Memburuk hingga Langgar Ekuitas Minimum
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/622/3181684/ktp-UgDo_large.jpg
Panduan Mudah Mengecek NIK KTP Terdaftar Pinjol atau Tidak Secara Online
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/320/3182216/pinjol-tHDd_large.jpg
OJK Hentikan 1.556 Pinjol Ilegal, Blokir 2.422 Nomor Kontak Debt Collector
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/24/622/3172140/pinjol-VYrL_large.jpg
Ini Beda Pindar dengan Pinjol, Jangan Sampai Salah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/12/622/3162192/pinjol-WNZ7_large.jpg
Bunga Pinjol Tak Boleh Terlalu Rendah, Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/11/320/3162071/kartel_bunga_pinjol-yUbk_large.jpg
AFPI Bantah Tuduhan Jadi Kartel Bunga Pinjol
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement