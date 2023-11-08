Advertisement
SMART MONEY

Setelah Lunas Utang Pinjol, Apakah Data Kita Sudah Aman?

Rina Anggraeni-Rabu, 08 November 2023 |08:17 WIB
Setelah Lunas Utang Pinjol, Apakah Data Kita Sudah Aman?
Ilustrasi (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Pertanyaan mengenai setelah lunas utang pinjol apakah data kita sudah aman sering dilontarkan oleh nasabah. Lantaran, masih ada konsumen yang dihubungi pinjaman online (pinjol) lainnya dalam menawarkan produknya.

Padahal data pribadi nasabah merupakan rahasia yang tidak boleh disebarluaskan. Untuk itu banyak yang ingin tahu apakah beberapa informasi pribadi bisa hilang dari pinjol, salah satunya saat sudah melunasi pinjaman yang diberikan.

Lantas apakah setelah lunas utang pinjol apakah data kita sudah aman? Ternyata mengenai informasi pribadi akan dirahasiakan oleh pinjol yang berstatus resmi atau terdaftar Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Sedangkan bagi pinjol ilegal, belum bisa menjamin apakah data nasabah aman atau tidak.

Namun Anda bisa melakukan penghapusan pada data pribadi agar tidak disebarluaskan. Berikut caranya:

1. Menghapus Data di Aplikasi Pinjaman Online

Langkah pertama yang terlintas di benakmu pasti uninstall aplikasinya. Tunda langkah tersebut, tetapi Kamu harus menghapus data di aplikasi pinjaman online terlebih dahulu agar lebih aman. Ikuti cara di bawah ini untuk menghapus perizinan akses aplikasi pinjaman online ke HP kamu.

Halaman: 1 2
1 2
