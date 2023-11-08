Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Kapasitas Bongkar Pelabuhan Jadi Hambatan Distribusi Impor Pangan ke Pasar

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Rabu, 08 November 2023 |21:04 WIB
Kapasitas Bongkar Pelabuhan Jadi Hambatan Distribusi Impor Pangan ke Pasar
Keterbatasan kapasitas pelabuhan jadi hambatan distribusi impor (Foto: Okezone)
JAKARTA – Kapasitas bongkar pelabuhan menjadi hambatan distribusi impor pangan ke pasar. Perum Bulog menilai realisasi impor pangan terkendala masalah kapasitas pelabuhan di Indonesia.

Sebab jumlah pelabuhan saat ini tidak memadai untuk bongkar komoditas impor, sehingga membutuhkan waktu yang lebih lama dan kurang efisien.

"Sekarang kita mendatangkan satu komoditi pangan, apapun namanya, itu kan berkaitan dengan kedatangan dan pembongkarannya. Pelabuhan kita kan juga ada kapasitas keterbatasannya, kalau kita mau (impor), terus gak bisa bongkar gimana," ujar Direktur Utama Bulog Budi Waseso di Gedung DPR, Rabu (8/11/2023).

Buwas menilai, saat ini kemampuan bongkar di pelabuhan Indonesia belum cukup baik, ketersediaan pelabuhan yang terbatas membuat waktu bongkar kapal memakan waktu yang lebih lama.

Bahkan menurutnya untuk bongkar 20 ribu ton beras saja membutuhkan waktu sekitar 6 hari. Apalagi untuk waktu bongkar untuk ratusan ribu ton, tentunya membutuhkan waktu yang lebih panjang. Hal itu yang membuat impor komoditas pangan ke Indonesia kurang berjalan lancar.

"Karena daya kemampuan bongkar kita gak mampu. Kan pelabuhan ini terbatas. Sekarang aja kalau bongkar kan teman-teman lihat sendiri tuh, 20 ribu ton kita bongkar bisa 6 hari. Nah sekarang banyak di pelabuhan kan 6 hari, kalau itu sekian banyak kira-kira berapa lama," lanjutnya.

