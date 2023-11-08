Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

Bagaimana Cara agar Nomor Kontak Tidak Disadap Pinjaman Online? Ikuti 5 Langkah Ini

Rina Anggraeni , Jurnalis-Rabu, 08 November 2023 |07:12 WIB
Bagaimana Cara agar Nomor Kontak Tidak Disadap Pinjaman Online? Ikuti 5 Langkah Ini
Ilustrasi (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Mengulik bagaimana cara agar nomor kontak tidak disadap pinjaman online (pinjol) menarik untuk diulas.

Pasalnya, serangan terhadap ponsel tampaknya semakin marak. Bahkan terkadang pemilik ponsel tidak mengetahui bahwa perangkatnya tengah disadap.

Belakangan, banyak hacker yang membuat aplikasi perangkat lunak untuk ponsel tanpa izin dan memungkinkan seseorang masuk dalam pinjol. Tentunya Anda harus berhati-hati agar tidak merugikan Anda.

Berikut bagaimana cara agar nomor kontak tidak disadap pinjaman online (pinjol):

1. Jangan Berikan Izin Akses Kontak pada Aplikasi Pinjol

Pertama dan paling penting adalah dengan tidak memberikan izin akses kontak pada aplikasi pinjol yang telah kamu instal.

Biasanya, saat baru pertama kali membuka aplikasi pinjol akan ada permintaan untuk mengizinkan aplikasi tersebut mengakses kontak, lokasi, SMS, telepon, media sosial, dan lain- lain. Jika kamu memberikan izin, maka aplikasi pinjol bisa membaca semua data pribadi kamu.

