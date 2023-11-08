Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

Kenapa Banyak Anak Muda Terjerat Pinjol?

Rina Anggraeni , Jurnalis-Rabu, 08 November 2023 |07:42 WIB
Kenapa Banyak Anak Muda Terjerat Pinjol?
Ilustrasi anak muda pinjol (Foto: Freepik)
JAKARTA - Mengulik kenapa banyak anak muda terjerat pinjol (pinjaman online). Lantaran pinjol ilegal membuat banyak generasi muda harus mengalami sejumlah permasalahan karena tidak mampu membayar pinjaman mereka.

Lantas kenapa banyak anak muda terjerat pinjol? Menurut Peneliti Center of Digital Economy and SMEs – INDEF, Izzudin Al Farras, terdapat dua faktor yang menyebabkan anak muda Indonesia tertarik dengan pinjol ilegal, yakni kesenjangan antara tingkat literasi dan inklusi keuangan, serta tingginya penetrasi internet pada penduduk usia muda.

Pada tahun 2022, Inklusi keuangan mencapai 85,1 persen dan literasi keuangan baru menjacapi 49,7 persen. Artinya, terdapat jarak antara inklusi dan literasi keuangan sebesar 35,4 persen.

Menurut data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) di tahun 2023, sebanyak 97,1 persen penduduk berumur 19 – 34 tahun telah terkoneksi internet.

