Komitmen BRI Dukung PNS Polri Berani Memulai Usaha

JAKARTA – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI berkomitmen mendukung PNS Polri berani memulai usaha. Dalam mendukung hal tersebut, Kali ini BRI berkolaborasi dengan Kepolisian RI menyelenggarakan kegiatan pembekalan kewirausahaan kepada anggota dan PNS Kepolisian RI bertajuk Presisi Preneur Expo.

BACA JUGA: BRI Tumbuhkan Jiwa Wirausaha Melalui Presisi Preneur Expo

BRI memberikan dukungan berupa modal usaha melalui pinjaman BRIguna Karya bagi anggota POLRI/ ASN/ Keluarga yang akan memulai usaha. Seperti diketahui, BRIguna Karya adalah fasilitas pinjaman dari BRI yang diberikan ke anggota dan PNS pada Kepolisian RI dengan sumber pembayaran dari penghasilan tetap seperti gaji.

Jangka waktu pinjaman BRIguna Karya hingga 15 tahun atau masa jatuh tempo pinjaman sampai dengan masa persiapan pensiun (MPP). Pinjaman BRIguna memegang komitmen layanan prima pada kegiatan Presisi Preneur Expo dengan mewujudkan program BRIguna Karya, BRIguna Pra Pensiun dan BRIguna talangan pra pensiun.

Adapun BRIguna Pra Purna Pinjaman ini diberikan ke anggota dan PNS pada Kepolisian RI yang memiliki masa kerja 5 tahun menjelang pensiun dengan sumber pembayaran dari gaji dengan jangka waktu sejak anggota dan PNS aktif sampai dengan masa pensiun.