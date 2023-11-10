Ini 5 Cara agar Nomor Kontak Tidak Disadap Pinjaman Online

Cara Nomor Kontak Tak Kena Sadap Pinjaman Online (Foto: Okezone)

JAKARTA - Berikut cara agar nomor kontak tidak disadap pinjaman online (pinjol). Akhir-akhir ini serangan terhadap ponsel tampaknya semakin marak. Bahkan terkadang pemilik ponsel tidak mengetahui bahwa perangkatnya tengah disadap.

Hal ini disebabkan karena banyaknya hacker yang membuat aplikasi perangkat lunak untuk ponsel tanpa izin dan memungkinkan seseorang masuk dalam pinjol. Tentunya dengan kejadian tersebut diharuskan berhati-hati agar tidak dirugikan.

Berikut 5 cara agar nomor kontak tidak disadap pinjaman online (pinjol):

1. Jangan Berikan Izin Akses Kontak pada Aplikasi Pinjol

Pertama dan paling penting adalah dengan tidak memberikan izin akses kontak pada aplikasi pinjol yang telah kamu instal.

2. Jangan Masukan Nomor Kontak Darurat saat Melakukan Verifikasi

Biasanya saat mendaftar atau saat mengajukan pinjaman di aplikasi pinjol akan ada permintaan untuk memasukan nomor kontak darurat.

3. Hapus data aplikasi pinjaman online

Lakukan penghapusan data aplikasi pinjol di ponsel untuk mengamankan kontak WA dari pinjaman online. Dengan hapus data aplikasi pinjol, maka aplikasi akan kembali seperti semula ketika pertama kali dibuka.