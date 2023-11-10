Kenapa Orang Israel Tidak Bisa ke Indonesia? Ini Faktanya

JAKARTA - Mengulas alasan kenapa orang Israel tidak bisa ke Indonesia. Hal ini berawal saat Israel melarang turis Indonesia datang ke Indonesia pada tahun 2018.

BACA JUGA: Media Asing Soroti RI yang Ramai Boikot Produk Israel

Saat itu agen perjalanan Indonesia harus membatalkan dan mengubah perjalan liburan mereka. Dikarenakan laporan bahwa Israel akan segera melarang pemegang paspor Indonesia memasuki negara tersebut.

Lantas apa alasan kenapa orang Israel tidak bisa ke Indonesia? Dilansir dari Abc.net, larangan ini terjadi setelah Indonesia menolak memberikan visa kepada 53 warga negara termasuk Israel. Selain itu, Indonesia juga tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel.

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menegaskan bahwa Indonesia tidak berniat membuka hubungan diplomatik dengan Israel.

BACA JUGA: AS Peringatkan Israel agar Tidak Menduduki Kembali Gaza Usai Perang Berakhir

"Indonesia akan terus memberikan dukungan bagi kemerdekaan Palestina berdasarkan solusi dua negara dan parameter internasional lain yang disepakati, " katanya.

Ia juga memohon kepada negara-negara anggota PBB untuk bertindak sepenuh hati untuk menegakkan keadilan dan kemanusiaan.