HOME FINANCE MARKET UPDATE

20 Tahun Melantai di BEI, Saham BBRI Telah Naik 61,5 Kali

Rio Adryawan , Jurnalis-Sabtu, 11 November 2023 |11:19 WIB
20 Tahun Melantai di BEI, Saham BBRI Telah Naik 61,5 Kali
Capaian BRI Selama 20 Tahun Melantai di BEI. (Foto: okezone.com/BRI)
A
A
A

JAKARTA -  PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI) telah 20 tahun melantai di Bursa Efek Indonesia (BEI). BRI melakukan penawaran umum perdana (IPO) pada 10 November 2003 dan menawarkan 3.811,7 miliar lembar saham biasa (common shares) dengan harga Rp875/saham.

Apabila mempertimbangkan stock split dan right issue, sampai dengan saat ini, tercatat saham BBRI telah naik 61,5 kali lipat apabila dibandingkan dengan harga pada saat IPO.

Direktur Utama BRI Sunarso mengungkapkan bahwa BRI terus fokus untuk menciptakan value agar BRI dapat terus tumbuh secara berkelanjutan. Selain menciptakan value dari aspek ekonomi dan bisnis (economic values), Sunarso menyampaikan bahwa BRI juga akan terus menghadirkan social values bagi seluruh lapisan masyarakat.

"Kita harus menargetkan economic value, seperti pertumbuhan laba dan asset, yang pada akhirnya akan berdampak pada pertumbuhan dividen, serta peningkatan harga saham yang akan memberikan value kepada stakeholder,”ujarnya, Sabtu (11/11/2023)

Sementara itu, saham BBRI menembus level ATH pada perdagangan intraday 27 Juli 2023 di angka Rp5.750 per saham. Level tertinggi tersebut kembali disentuh perdagangan intraday 1, 3, dan 8 Agustus 2023.

Halaman:
1 2
