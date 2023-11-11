Advertisement
HOT ISSUE

Bahaya! Jangan Taruh 5 Barang Ini di Jok Motor

Asla Lupanda , Jurnalis-Sabtu, 11 November 2023 |22:11 WIB
Bahaya! Jangan Taruh 5 Barang Ini di Jok Motor
Bahaya Taruh Barang Ini di Jok Motor. (Foto: Okezone.com/Freepik)
JAKARTA - Jok motor biasa digunakan sebagai penyimpanan barang-barang untuk memudahkan pengendara. Tetapi tidak semua barang boleh disimpan di jok motor karena membahayakan.

Dilansir dari Instagram @ditjen_hubdat, terdapat 5 barang yang tidak boleh diletakkan di jok motor, Sabtu (11/11/2023). Berikut daftar 5 barang yang berbahaya jika disimpan di jok.

1. Bahan Berbahaya atau Beracun

Potensi ledakan besar dapat terjadi ketika bahan berbahaya maupun beracun tersulut oleh bahan lain yang mudah terbakar.

2. Bahan yang Mudah Meledak atau Senjata

Posisi jok yang berdekatan dengan tangki bensin dapat menghasilkan suhu yang panas. Bila bersandingan dengan bahan yang mudah meledak maka berpotensi menimbulkan ledakan yang membahayakan bagi pengendara dan sekitar.

3. Bahan Radioaktif

Bahan Radioaktif merupakan bahan yang mudah menguap. bahan ini dapat memicu bensin yang ada di motor untuk memercikkan api jika diletakkan dalam jok.

