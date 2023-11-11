Lebih Banyak Lulusan SMA Dapat Kerja Dibanding Tamatan Diploma, Ini Buktinya

JAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatera Utara mencatat jumlah angkatan kerja di Sumatera Utara mencapai 11,3 juta orang. Sedangkan 472 ribu di antaranya masih menganggur.

Bila dilihat dari tingkat pendidikan, penduduk bekerja didominasi oleh tamatan SMA, yaitu sebesar 28,87% hingga Agustus 2023.

Sementara yang paling sedikit yaitu penduduk bekerja tamatan Diploma I/II/III sebesar 2,56%. Distribusi penduduk bekerja menurut pendidikan menunjukkan pola yang sama dengan Agustus 2022.

“Dibandingkan dengan Agustus 2022, penduduk bekerja berpendidikan SMA mengalami peningkatan persentase terbesar yaitu sebesar 1,24% poin. Penduduk bekerja berpendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Diploma I/II/III, dan Universitas juga mengalami kenaikan. Sementara penduduk bekerja dengan tingkat pendidikan SD ke bawah dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) mengalami penurunan persentase masing-masing sebesar 1,47% poin dan 0,87%,” ujar Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatera Utara, Nurul Hasanudin.

Sementara itu, Tingkat Pengangguran Terbuka di Sumatera Utara (Sumut) berdasarkan hasil Sakernas Agustus 2023 sebanyak 472 ribu orang atau 5,89% dari jumlah angkatan kerja. Jumlah pengangguran tersebut turun sebanyak seribu orang dibandingkan Agustus 2022 yang mencapai 473 ribu orang.

Hal ini menunjukkan dari 100 orang angkatan kerja, terdapat sekitar 5 sampai 6 orang penganggur. Pada Agustus 2023, TPT mengalami penurunan sebesar 0,27% poin dibandingkan dengan Agustus 2022.

“Pada Agustus 2023, TPT perempuan sebesar 6,33%, lebih tinggi dibanding TPT laki-laki yang sebesar 5,58%. TPT laki-laki mengalami penurunan sebesar 0,32% demikian pula TPT Perempuan mengalami penurunan sebesar 0,22% poin apabila dibandingkan dengan Agustus 2022,” ungkapnya lagi.

Apabila dilihat menurut daerah tempat tinggal, TPT perkotaan (7,62%) jauh lebih tinggi dari TPT di daerah perdesaan (3,72%).