Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

Jadi Ikon Baru Jakarta, Investasi Menara Kembar BUMN Tembus Rp1,92 Triliun

Fadillah Rafli Anwari , Jurnalis-Sabtu, 11 November 2023 |07:22 WIB
Jadi Ikon Baru Jakarta, Investasi Menara Kembar BUMN Tembus Rp1,92 Triliun
Menara Kembar BUMN. (Foto: Kementerian BUMN)
A
A
A

JAKARTA - Wajah ibu kota terus bertransformasi dengan kehadiran Menara Kembar BUMN yang akan menjadi ikon baru di sekitar Monumen Nasional (Monas). Investasi mega proyek pembangunan twin tower ini mencapai angka fantastis, mencapai Rp1,92 triliun.

Pembangunan twin tower ini terdiri dari dua proyek besar, Menara Danareksa dan BSI Tower. Menara Danareksa telah beroperasi sejak diresmikan oleh Menteri BUMN Erick Thohir pada 26 Mei 2023 lalu, sedangkan BSI Tower baru-baru ini memasuki tahap peletakan batu pertama (groundbreaking).

Menara Danareksa, dengan 22 lantai yang mencakup 21 lantai tower dan 1 lantai basement, dibangun di atas lahan seluas 9.300 meter persegi. Proyek ini melibatkan PT PP (Persero) Tbk sebagai investor, operator, dan kontraktor, dengan PT Danareksa sebagai landlord. Kerja sama ini menggunakan skema kerja sama usaha (KSU) - build operate transfer (BOT) dengan masa konsesi 30 tahun (2022-2052).

Dari total investasi Rp824 miliar, dengan profit sharing PT PP sebesar 95 persen dan PT Danareksa sebesar 5 persen, Menara Danareksa menawarkan 17 lantai untuk ruang perkantoran dan retail area, dilengkapi dengan fasilitas modern dan ruang pertemuan yang komprehensif.

BSI Tower, yang menjadi proyek kolaborasi antara PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk dan PT PP, mengusung konsep green building dengan sertifikasi Gold. Dengan investasi mencapai Rp1,1 triliun, gedung ini akan memiliki 22 lantai area kantor, 1 Ballroom, 1 lantai basement, dan 9 lantai podium parkir.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/26/470/3089684/bertemu-pak-bas-adb-siap-kucurkan-dana-segar-bangun-proyek-ikn-Gf9EBrcZOp.jpg
Bertemu Pak Bas, ADB Siap Kucurkan Dana Segar Bangun Proyek IKN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/10/470/3073207/satu-dekade-pemerintahan-presiden-jokowi-ikn-jadi-magnet-pertumbuhan-ekonomi-baru-uIGPJiIsHG.jpg
Satu Dekade Pemerintahan Presiden Jokowi: IKN Jadi Magnet Pertumbuhan Ekonomi Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/09/320/3072865/deretan-proyek-ikn-yang-siap-diresmikan-jokowi-sebelum-lengser-20-oktober-llEZQGFlxT.jpg
Deretan Proyek IKN yang Siap Diresmikan Jokowi Sebelum Lengser 20 Oktober
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/08/470/3072441/jokowi-ke-ikn-resmikan-istana-presiden-hingga-3-rumah-sakit-5XM3pBy3OS.jpg
Jokowi ke IKN, Resmikan Istana Presiden hingga 3 Rumah Sakit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/26/470/3067784/6-fakta-ibu-kota-pindah-ke-ikn-dari-gagasan-soekarno-soeharto-hingga-dieksekusi-jokowi-LYdUJZ29ZC.jpg
6 Fakta Ibu Kota Pindah ke IKN, dari Gagasan Soekarno-Soeharto hingga Dieksekusi Jokowi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/24/470/3066934/jokowi-siap-mendarat-perdana-di-bandara-ikn-siang-ini-BgttkPDwOv.jpg
Jokowi Siap Mendarat Perdana di Bandara IKN Siang Ini
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement