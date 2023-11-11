Jadi Ikon Baru Jakarta, Investasi Menara Kembar BUMN Tembus Rp1,92 Triliun

JAKARTA - Wajah ibu kota terus bertransformasi dengan kehadiran Menara Kembar BUMN yang akan menjadi ikon baru di sekitar Monumen Nasional (Monas). Investasi mega proyek pembangunan twin tower ini mencapai angka fantastis, mencapai Rp1,92 triliun.

Pembangunan twin tower ini terdiri dari dua proyek besar, Menara Danareksa dan BSI Tower. Menara Danareksa telah beroperasi sejak diresmikan oleh Menteri BUMN Erick Thohir pada 26 Mei 2023 lalu, sedangkan BSI Tower baru-baru ini memasuki tahap peletakan batu pertama (groundbreaking).

Menara Danareksa, dengan 22 lantai yang mencakup 21 lantai tower dan 1 lantai basement, dibangun di atas lahan seluas 9.300 meter persegi. Proyek ini melibatkan PT PP (Persero) Tbk sebagai investor, operator, dan kontraktor, dengan PT Danareksa sebagai landlord. Kerja sama ini menggunakan skema kerja sama usaha (KSU) - build operate transfer (BOT) dengan masa konsesi 30 tahun (2022-2052).

Dari total investasi Rp824 miliar, dengan profit sharing PT PP sebesar 95 persen dan PT Danareksa sebesar 5 persen, Menara Danareksa menawarkan 17 lantai untuk ruang perkantoran dan retail area, dilengkapi dengan fasilitas modern dan ruang pertemuan yang komprehensif.

BSI Tower, yang menjadi proyek kolaborasi antara PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk dan PT PP, mengusung konsep green building dengan sertifikasi Gold. Dengan investasi mencapai Rp1,1 triliun, gedung ini akan memiliki 22 lantai area kantor, 1 Ballroom, 1 lantai basement, dan 9 lantai podium parkir.