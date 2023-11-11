Advertisement
PROPERTY

Jakarta Jadi Kota Terpanas di Dunia

Asla Lupanda , Jurnalis-Sabtu, 11 November 2023 |07:53 WIB
Jakarta Jadi Kota Terpanas di Dunia
Jakarta Jadi Kota Terpanas di Dunia. (Foto: Okezone.com/MPI)
JAKARTA - Studi terbaru Climate Central mengungkapkan bahwa Jakarta menjadi salah satu kota dengan hari terpanas beruntun terpanjang di dunia dalam 12 bulan terakhir.

"Kota Jakarta dan Tangerang menempati urutan kedua dalam daftar kota-kota dunia yang mengalami hari terpanas secara beruntun (heat streaks) dengan 17 hari, sejak 7 Oktober sampai 24 Oktober," kata Wakil Presiden Bidang Sains Climate Central Dr Andrew Pershing, dikutip dari Antara, Sabtu (11/11/2023).

Selain Jakarta dan Tangerang, Kota New Orleans di Amerika Serikat (AS) juga berada di posisi ini, dengan hari terpanas beruntun sejak 30 Juli sampai 15 Agustus. Sementara itu, Kota Houston (AS) menduduki peringkat teratas dengan 22 hari beruntun, sejak 31 Juli sampai 21 Agustus.

Di Indonesia sendiri, pihaknya menganalisis 14 kota. Dalam pantauan tersebut, secara berturut-turut Indeks Pergeseran Iklim mencapai tingkat maksimum yaitu 5. Nilai itu menunjukkan bahwa perubahan iklim menyebabkan kemungkinan panas ekstrem setidaknya lima kali lipat lebih mungkin terjadi.

"Dua belas bulan terakhir (November 2022-Oktober 2023) menjadi 12 bulan terpanas sepanjang catatan sejarah, dengan rata-rata kenaikan suhu mencapai 1,3 derajat Celsius," ujarnya.

Indonesia, kata dia, sebagai salah satu negara Asia yang beriklim tropis turut mengalami kenaikan suhu dalam setahun terakhir. Bahkan, berdasarkan perhitungan Indeks Pergeseran Iklim, Indonesia menempati urutan teratas di antara negara-negara G20 dengan angka rata-rata 2,4, mengalahkan Arab Saudi (2,3) dan Meksiko (2,1).

Analisis atribusi cuaca mengungkapkan bahwa selama rentang waktu tersebut, 5,7 miliar orang terpapar pada setidaknya 30 hari suhu di atas rata-rata setidaknya tiga kali lebih mungkin terjadi oleh pengaruh perubahan iklim, atau level tiga pada Indeks Pergeseran Iklim.

Andrew menilai rekor tersebut persis seperti yang diprakirakan sebelumnya, yang menurutnya dipicu oleh polusi karbon.

