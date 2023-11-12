Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Soal Kenaikan UMP 2024, Buruh: Idealnya 25%

Ikhsan Permana , Jurnalis-Minggu, 12 November 2023 |13:45 WIB
Soal Kenaikan UMP 2024, Buruh: Idealnya 25%
Kenaikan Upah Minimum 2024 (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Asosiasi Serikat Pekerja (ASPEK) Indonesia, Mirah Sumirat menyatakan angka ideal kenaikan upah minimum provinsi (UMP) sebesar 25%.

Menurutnya, pihaknya memahami kondisi para pelaku usaha saat ini yang menghadapi ketidakpastian, sehingga tuntutan buruh untuk kenaikan UMP 2024 adalah sebesar 15%

"Kalau bicara tentang realistis lagi, sesungguhnya angkanya bukan 15% tapi 25%. Nah 25% itu yang nyata, tetapi kami karena paham betul tentang kondisi para pelaku usaha saat ini, maka kami munculkan angka 15%," ujar Mirah kepada MNC Portal Indonesia, Minggu (12/11/2023).

Mirah menjelaskan, angka 15% bukan angka yang muncul secara tiba-tiba. Usulan tersebut didasarkan pada situasi dan kondisi ekonomi saat ini termasuk juga peningkatan harga sejumlah komoditas pangan.

"Angka 15% tersebut itu bukan dari tiba-tiba dari langit bimsalabim ada, tapi memang angka 15% itu angka yang memang kami juga berdasarkan data-data dan hitungan yang secara realistis kami dapatkan dengan situasi dan kondisi ekonomi situasi dan kondisi para pekerja buruh, kondisi harga pangan yang luar biasa sangat tinggi," ujarnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/320/3181586/ump_2026-VjDc_large.png
Jelang Pengumuman Kenaikan UMP 2026, Pengusaha Minta Pemerintah Objektif
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/01/320/3180689/ump_2026-Omkb_large.jpeg
Kemnaker Mulai Bahas UMP 2026, Diumumkan 21 November
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/320/3177513/ketua_den_luhut-ahdv_large.jpg
Pesan Luhut ke Prabowo soal Kenaikan UMP 2026: Jangan Mau Diatur Buruh 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/320/3177317/luhut-TCwt_large.png
Luhut Minta Prabowo Jangan Mau Diatur Buruh soal Kenaikan UMP 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/26/320/3172606/gaji_asn_dan_pejabat_naik-kTL9_large.jpg
4 Fakta UMP 2026 Bakal Naik 8 Persen 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/22/320/3171697/menaker_soal_upah_minimum_2026-o0ET_large.jpg
Upah Minimum 2026 Bakal Naik? Ini Jawaban Menaker
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement