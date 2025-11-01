Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Kemnaker Mulai Bahas UMP 2026, Diumumkan 21 November

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Sabtu, 01 November 2025 |16:12 WIB
Kemnaker Mulai Bahas UMP 2026, Diumumkan 21 November
UMP 2026 (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah memulai pembahasan bentuk formulasi kenaikan upah tahun 2026. Pembahasa awal ini dilakukan bersama para Serikat pekerja di Jakarta. 

Afriansyah Noor mengatakan penetapan kenaikan upah 2026 akan diumumkan pemerintah pada 21 November mendatang. Saat ini tengah dirancang kebijakan pengupahan yang lebih adaptif terhadap dinamika ekonomi nasional dan daerah agar mampu menjaga keseimbangan antara kesejahteraan pekerja dan keberlangsungan usaha. 

"Formula baru ini penting untuk menjaga keseimbangan antara daya beli pekerja, keberlangsungan usaha, dan pemerataan ekonomi," ujarnya dalam keterangan resmi, Jumat (31/10/2025). 

Dia menegaskan, upaya penyempurnaan kebijakan pengupahan ini juga sejalan dengan penguatan hubungan industrial yang berkeadilan. Sehingga tidak ada yang dirugikan baik pengusaha maupun pekerja untuk menyepakati kenaikan upah. 

Karena itu, Afriansyah mendorong percepatan penyusunan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) di berbagai perusahaan sebagai instrumen penting dalam menciptakan hubungan kerja yang harmonis. 

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/320/3177513/ketua_den_luhut-ahdv_large.jpg
Pesan Luhut ke Prabowo soal Kenaikan UMP 2026: Jangan Mau Diatur Buruh 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/320/3177317/luhut-TCwt_large.png
Luhut Minta Prabowo Jangan Mau Diatur Buruh soal Kenaikan UMP 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/26/320/3172606/gaji_asn_dan_pejabat_naik-kTL9_large.jpg
4 Fakta UMP 2026 Bakal Naik 8 Persen 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/22/320/3171697/menaker_soal_upah_minimum_2026-o0ET_large.jpg
Upah Minimum 2026 Bakal Naik? Ini Jawaban Menaker
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/22/320/3171656/rupiah-5IiU_large.jpg
Sinyal Upah Minimum 2026 Naik 8%
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/22/320/3164701/rupiah-0g38_large.png
3 Fakta UMP 2026 Dituntut Naik 10,5 Persen
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement