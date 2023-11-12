Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

Ini Langkah Praktis Tingkatkan Skill Tukang Bangunan di Indonesia

Candra Gunawan Nurhakim , Jurnalis-Minggu, 12 November 2023 |17:05 WIB
Ini Langkah Praktis Tingkatkan Skill Tukang Bangunan di Indonesia
Skill Tukang Bangunan (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Beberapa faktor pendukung dalam produktivitas sektor konstruksi salah satunya adalah peran tukang bangunan. Di mana tukang bangunan sendiri sering dianggap sebelah mata bagi sebagian orang.

Padahal peran tukang bangunan sebenarnya banyak memberikan pengaruh dalam kehidupan. Hal ini dikarenakan tukang bangunan merupakan sosok pahlawan pembangunan yang memiliki peran yang sangat strategis, karena berada di garis depan dalam mewujudkan fondasi maupun konstruksi bangunan yang kokoh.

General Manager Sika Indonesia Eddy Susanto menyebutkan bahwa dengan memberikan edukasi dan traininng kepada para tukang bangunan di Indonesia merupakan salah satu langkah yang praktis untuk meningkatkan skill para tukang bangunan.

Selain itu pemerintah juga harus memberikan dorongan untuk para tukanh bangunan, sehingga mereka akan tau bagaimana cara membuat sebuah fondasi maupun konstruksi bangunan yang kokoh dengan memiliki kualitas yang baik

"Dengan ini kita juga ingin memberikan edukasi dan training kepada para pelaku tukang bangunan Indonesia. karena Indonesia sendiri tidak ada sebenarnya pendidikan formal khusus tukang," ucap Eddy Susanto, Minggu (12/11/2023).

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/16/320/2865681/basperindo-komitmen-tingkatkan-kompetensi-buruh-di-indonesia-Xe846DRCPo.JPG
Basperindo Komitmen Tingkatkan Kompetensi Buruh di Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/06/320/2858963/5-fakta-ump-2024-pakai-formula-baru-hingga-tuntutan-buruh-naik-15-HMpSeGhHFO.jpg
5 Fakta UMP 2024 Pakai Formula Baru hingga Tuntutan Buruh Naik 15%
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/06/320/2858630/buruh-minta-upah-naik-15-di-2024-begini-reaksi-pengusaha-91YNVwuM7L.jpg
Buruh Minta Upah Naik 15% di 2024, Begini Reaksi Pengusaha
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/04/320/2857834/alasan-buruh-tuntut-kenaikan-upah-minimum-15-di-2024-zICJoIlXRy.JPG
Alasan Buruh Tuntut Kenaikan Upah Minimum 15% di 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/05/02/320/2806805/kenapa-hari-buruh-identik-dengan-demo-begini-sejarahnya-PW36v5vmBx.jpg
Kenapa Hari Buruh Identik dengan Demo? Begini Sejarahnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/05/01/320/2806231/hari-buruh-sedunia-1-mei-ternyata-ini-sejarah-may-day-I4cRGWbH1I.JPG
Hari Buruh Sedunia 1 Mei, Ternyata Ini Sejarah May Day
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement