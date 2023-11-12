Ini Langkah Praktis Tingkatkan Skill Tukang Bangunan di Indonesia

JAKARTA – Beberapa faktor pendukung dalam produktivitas sektor konstruksi salah satunya adalah peran tukang bangunan. Di mana tukang bangunan sendiri sering dianggap sebelah mata bagi sebagian orang.

Padahal peran tukang bangunan sebenarnya banyak memberikan pengaruh dalam kehidupan. Hal ini dikarenakan tukang bangunan merupakan sosok pahlawan pembangunan yang memiliki peran yang sangat strategis, karena berada di garis depan dalam mewujudkan fondasi maupun konstruksi bangunan yang kokoh.

General Manager Sika Indonesia Eddy Susanto menyebutkan bahwa dengan memberikan edukasi dan traininng kepada para tukang bangunan di Indonesia merupakan salah satu langkah yang praktis untuk meningkatkan skill para tukang bangunan.

Selain itu pemerintah juga harus memberikan dorongan untuk para tukanh bangunan, sehingga mereka akan tau bagaimana cara membuat sebuah fondasi maupun konstruksi bangunan yang kokoh dengan memiliki kualitas yang baik

"Dengan ini kita juga ingin memberikan edukasi dan training kepada para pelaku tukang bangunan Indonesia. karena Indonesia sendiri tidak ada sebenarnya pendidikan formal khusus tukang," ucap Eddy Susanto, Minggu (12/11/2023).