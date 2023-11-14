Suntik Mati PLTU hingga Tambahan Subsidi Motor Listrik Jangan Sampai Bebankan APBN

JAKARTA – Rencana pemerintah untuk suntik mati PLTU hingga subsidi motor listrik jangan sampai membebankan APBN. Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto menegaskan Pemerintah agar jangan mau didikte oleh pihak asing dan memboroskan APBN terkait dengan implementasi program net zero emission (NZE) tahun 2060.

Dia pun meminta Pemerintah untuk mengukur lebih dahulu mengenai kemampuan dan bertahap mengimplementasikan program tersebut agar tidak membahayakan keuangan negara.

Diungkapkannya, program yang memiliki dampak strategis seperti suntik mati PLTU dengan menggunakan dana APBN; subsidi APBN pembelian kendaraan listrik baru; pemberian keringanan TKDN untuk impor komponen barang/mesin terkait pembangkit EBET; atau juga liberalisasi transmisi listrik PLN melalui skema power wheeling, harus dievaluasi sungguh-sungguh. Menurutnya, harena hal itu lantaran ujung-ujungnya dapat merugikan masyarakat dan kepentingan nasional.

Dia mengatakan di Inggris saja implementasi NZE dilakukan dengan bertahap. Ketika kesulitan mendapatkan gas dari Rusia, mereka tetap mendahulukan kepentingan nasional mereka yaitu dengan menghidupkan kembali pembangkit listrik batu bara.

“Jangan sampai kepentingan nasional dalam menyejahterakan rakyat, melalui penyediaan tarif listrik murah, termasuk kemandirian bangsa, malah yang dikorbankan dalam implementasi NZE ini," jelas Mulyanto dalam rilisnya usai melaksanakan rangkaian kunjungan kerja perorangan Anggota DPR RI di London, 11 November 2023.

Menurutnya, terkait implementasi NZE ini, Pemerintah harus menyusun program yang kreatif, sehingga jangan asal jalan pintas saja.