Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Suntik Mati PLTU hingga Tambahan Subsidi Motor Listrik Jangan Sampai Bebankan APBN

Atikah Umiyani , Jurnalis-Selasa, 14 November 2023 |12:44 WIB
Suntik Mati PLTU hingga Tambahan Subsidi Motor Listrik Jangan Sampai Bebankan APBN
Suntik mati PLTU jangan sampai membebankan APBN (Foto: Reuters)
A
A
A

JAKARTA – Rencana pemerintah untuk suntik mati PLTU hingga subsidi motor listrik jangan sampai membebankan APBN. Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto menegaskan Pemerintah agar jangan mau didikte oleh pihak asing dan memboroskan APBN terkait dengan implementasi program net zero emission (NZE) tahun 2060.

Dia pun meminta Pemerintah untuk mengukur lebih dahulu mengenai kemampuan dan bertahap mengimplementasikan program tersebut agar tidak membahayakan keuangan negara.

Diungkapkannya, program yang memiliki dampak strategis seperti suntik mati PLTU dengan menggunakan dana APBN; subsidi APBN pembelian kendaraan listrik baru; pemberian keringanan TKDN untuk impor komponen barang/mesin terkait pembangkit EBET; atau juga liberalisasi transmisi listrik PLN melalui skema power wheeling, harus dievaluasi sungguh-sungguh. Menurutnya, harena hal itu lantaran ujung-ujungnya dapat merugikan masyarakat dan kepentingan nasional.

Dia mengatakan di Inggris saja implementasi NZE dilakukan dengan bertahap. Ketika kesulitan mendapatkan gas dari Rusia, mereka tetap mendahulukan kepentingan nasional mereka yaitu dengan menghidupkan kembali pembangkit listrik batu bara.

“Jangan sampai kepentingan nasional dalam menyejahterakan rakyat, melalui penyediaan tarif listrik murah, termasuk kemandirian bangsa, malah yang dikorbankan dalam implementasi NZE ini," jelas Mulyanto dalam rilisnya usai melaksanakan rangkaian kunjungan kerja perorangan Anggota DPR RI di London, 11 November 2023.

Menurutnya, terkait implementasi NZE ini, Pemerintah harus menyusun program yang kreatif, sehingga jangan asal jalan pintas saja.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/320/3184773/menkeu_purbaya-1Rbx_large.jpeg
APBN Defisit Rp479,7 Triliun pada Oktober 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/320/3176675/apbn_2025-zkEH_large.jpg
Defisit Lagi, Purbaya Umumkan APBN Tekor Rp371,5 Triliun di September 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/15/320/3155524/sri_mulyani-QawM_large.jpg
Sri Mulyani Dapat Anggaran Rp47,1 Triliun di 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/07/320/3153422/sri_mulyani-4uO5_large.jpg
Sri Mulyani Janji Jaga Defisit dan Utang Secara Hati-Hati dalam APBN 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/23/320/3141364/apbn_2025-0kud_large.png
Kabar Baik, APBN April 2025 Surplus Rp4,3 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/20/320/3140429/sri_mulyani-sCXb_large.jpg
Sri Mulyani Sampaikan Asumsi Dasar Makro 2026 Buat Modal Kerja Prabowo, Ekonomi 5,2%-5,8%
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement