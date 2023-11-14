Apakah Data Kita Aman di Pinjol Legal?

Apakah Data Kita Aman di Pinjol Legal? (Foto: Okezone.com/Freepik)

JAKARTA – Apakah data kita aman di pinjol legal? Hal ini penting untuk diketahui sebelum memutuskan untuk meminjam di pinjol.

Belakangan ini pinjaman online (pinjol) menjadi salah satu jalantikus bagi masyarakat yang membutuhkan uang secara cepat.

Apalagi pinjol legal yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dapat ditemukan secara mudah oleh masyarakat di media informasi.

Beberapa masyarakat menggunakan layanan pinjol untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, membayar tagihan, melunasi cicilan kendaraan pribadi, dan lain-lain.

Namun dibalik itu, penting bagi masyarakat menggunakan layanan pinjol yang sudah diawasi dan terdaftar di OJK. Hal tersebut guna mengantisipasi data pribadi disalahgunakan oleh pihak pinjol.

Pasalnya, pinjol yang tidak terdaftar di OJK atau ilegal memiliki kelemahan di keamanan data pribadi berbeda dengan pinjol legal.

Lantas apakah data kita aman di pinjol legal?

Berdasarkan catatan Okezone, Selasa (14/11/2023), bagi masyarakat yang menggunakan layanan pinjol legal yang terdaftar dan diawasi OJK tidak perlu khawatir tentang keamanan data pribadi.