BRI Jadi Tournament Supporter Piala Dunia U-17 2023

JAKARTA – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI menjadi Tournament Supporter FIFA U-17 World CupTM. Sejalan dengan tujuan diselenggarakannya ajang ini yaitu menjadi wadah pesepakbola muda Indonesia berprestasi, BRI memberikan dukungannya dengan menjadi Tournament Supporter.

Direktur Utama BRI Sunarso mengatakan dukungan ini diberikan sebagai bagian dari pembentukkan generasi emas sepak bola Indonesia di masa depan.

“Kita tahu bahwa Indonesia merupakan negara dengan penggemar sepak bola terbanyak di dunia. Oleh karena itu, BRI akan selalu mendukung kemajuan sepak bola Indonesia serta membantu mewujudkan cita-cita talenta muda sepak bola Indonesia untuk dapat berlaga dan mencatatkan prestasi di kancah global,” ujarnya, Rabu (15/11/2023).

Kemitraan ini benar-benar menyoroti dukungan konstan BRI terhadap acara internasional di tingkat akar rumput dan pembinaan pesepakbola sejak usia dini. Lewat dukungan ini juga, BRI menghadirkan penawaran serta promo menarik untuk para pecinta sepak bola selama penyelenggaraan FIFA U-17 World Cup 2023TM.

Salah satu yang paling menarik, masyarakat bisa mendapatkan merchandise eksklusif FIFA U-17 World CupTM secara gratis. Syaratnya hanya dengan mengajukan Kartu Kredit BRI Visa yang berhasil disetujui atau mengajukan Loan On Phone (LOP) 0% minimal Rp5 juta tenor 6 bulan. Pengajuan dapat dilakukan dan diverifikasi di booth BRI yang terletak di seluruh stadion penyelenggara selama jadwal pertandingan (10 November – 2 Desember 2023).