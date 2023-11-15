Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

BRI Jadi Tournament Supporter Piala Dunia U-17 2023

Candra Gunawan Nurhakim , Jurnalis-Rabu, 15 November 2023 |11:37 WIB
BRI Jadi Tournament Supporter Piala Dunia U-17 2023
BRI jadi tournament supporter piala dunia u-17 2023 (Foto: Dokumentasi BRI)
A
A
A

JAKARTA – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI menjadi Tournament Supporter FIFA U-17 World CupTM. Sejalan dengan tujuan diselenggarakannya ajang ini yaitu menjadi wadah pesepakbola muda Indonesia berprestasi, BRI memberikan dukungannya dengan menjadi Tournament Supporter.

Direktur Utama BRI Sunarso mengatakan dukungan ini diberikan sebagai bagian dari pembentukkan generasi emas sepak bola Indonesia di masa depan.

“Kita tahu bahwa Indonesia merupakan negara dengan penggemar sepak bola terbanyak di dunia. Oleh karena itu, BRI akan selalu mendukung kemajuan sepak bola Indonesia serta membantu mewujudkan cita-cita talenta muda sepak bola Indonesia untuk dapat berlaga dan mencatatkan prestasi di kancah global,” ujarnya, Rabu (15/11/2023).

Kemitraan ini benar-benar menyoroti dukungan konstan BRI terhadap acara internasional di tingkat akar rumput dan pembinaan pesepakbola sejak usia dini. Lewat dukungan ini juga, BRI menghadirkan penawaran serta promo menarik untuk para pecinta sepak bola selama penyelenggaraan FIFA U-17 World Cup 2023TM.

Salah satu yang paling menarik, masyarakat bisa mendapatkan merchandise eksklusif FIFA U-17 World CupTM secara gratis. Syaratnya hanya dengan mengajukan Kartu Kredit BRI Visa yang berhasil disetujui atau mengajukan Loan On Phone (LOP) 0% minimal Rp5 juta tenor 6 bulan. Pengajuan dapat dilakukan dan diverifikasi di booth BRI yang terletak di seluruh stadion penyelenggara selama jadwal pertandingan (10 November – 2 Desember 2023).

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/455/3185876/umkm-WJLz_large.jpg
Sulap Limbah Kayu Raup Rp1,5 Miliar, UMKM Ini Raih Peluang di Pasar Internasional Berkat Pemberdayaan BRI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/278/3185477/bri-tasr_large.jpg
BRI Perkuat Segmen Konsumer-Layanan Bank Emas Jadi Sumber Pendapatan dan Laba
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/278/3185310/bri-EHrt_large.jpg
BRI Manajemen Investasi Catatkan KIK EBA Syariah Rp1,9 Triliun di BEI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/320/3178546/dirut_bri_hery_gunadi-bwFQ_large.jpg
BRI Tuntaskan Penyaluran Dana Pemerintah Rp55 Triliun untuk Pertumbuhan Ekonomi Nasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/320/3178437/bri-jBrg_large.jpg
BRI Dorong Penerapan Prinsip ESG untuk Bisnis Berkelanjutan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/455/3178194/batik-A5mY_large.jpg
Kisah Insipiratif UMKM Binaan BRI, Mengenalkan Batik Khas Tangerang hingga Tembus Pasar Luar Negeri
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement